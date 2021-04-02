На месте сквера в Кузнечном похоже появится новое здание музея Достоевского. Почему это — результат 6-летнего скандала активистов с фондом писателя

В этом году Петербург празднует 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. К этой дате в городе планировали расширить уже существующий музей писателя в Кузнечном переулке, построив новое здание на месте сквера между домами 5 и 9 – когда-то существовавший здесь дом 7 снесли еще в 1970-х. Однако этому плану было не суждено сбыться, так как градозащитники активно выступали против застройки единственной в округе зеленой зоны. «Собака.ru» рассказывает многолетнюю историю противостояния, в котором на днях наметился перевес не в пользу активистов: Заксобрание Петербурга отказалось включать сквер в список зеленых насаждений.
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Макет Кузнечного переулка с новым зданием музея (в темном цвете). «Евгений Герасимов и партнеры»
Как и почему появилась идея строительства нового здания музея Достоевского?
Идея построить в Кузнечном переулке новое здание музея Достоевского вплотную к дому с уже существующей мемориальной квартирой писателя появилась в 2015 году. Тогда архитектор Евгений Герасимов сотрудничал с учреждением в рамках издания иллюстраций для романов «Идиот» и «Преступление и наказание». Он увидел, что гардероб находится в подвале, а туалет — на другом этаже. Обсудил возможное расширение с директором музея Натальей Ашимбаевой, а с вопросом о бюджетной поддержке обратился к инвестору петербургского отеля Four Seasons, сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину. Вместе они впоследствии создали фонд поддержки и развития музея «Петербург Достоевского».
В городе об этом заговорили в 2016 году. Необходимость расширения объясняли тем, что «музей работает в очень стесненных условиях: по соседству с коммунальными квартирами, с одним выставочным залом, нехваткой места для научной деятельности и без доступа для людей с ограниченными возможностями». Инициатива получила поддержку вице-губернатора Владимира Кириллова. Тогда новый культурно-просветительский центр собирались открыть в 2021 году — к 200-летию писателя. Проект комплекса мастерская «Евгений Герасимов и партнеры» создала бесплатно, стоимость строительства оценивалась в 600-700 млн рублей.
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Первый вариант фасада нового здания музея. Позже проект был изменен. «Евгений Герасимов и партнеры»
Как это место стало сквером и почему его убрали из списка зеленых насаждений
Здание решили построить на месте доходного дома, который был снесен в 1970-е годы «по техническим причинам». Сейчас там два брандмауэра, через которые можно попасть из Кузнечного переулка на улицы Достоевского и Марата. Между ними и планировали возвести новый корпус, который закроет сквозной проход. Сквер на этом месте разбили во второй половине 1980-х.
В 2018 году Смольный исключил сквер из списка зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) и одобрил строительство на его месте. Заявку подал «Петербург Достоевского». На ПМЭФ-2018 фонд заключил соглашение с губернатором Георгием Полтавченко. Был представлен первый вариант проекта, стало известно, что во втором корпусе высотой пять этажей и площадью более 2 тыс. кв. метров хотят разместить интерактивную библиотеку, литературное кафе, театральный зал, книжный магазин, хранилище для музейного фонда и зимний сад.
Как отреагировал город
Градозащитники возмутились. Часть из них требовала сохранить на этом месте сквер, так как «в МО Владимирский есть острая нехватка скверов и парков. Так, обеспеченность жителей этого округа территориями зеленых насаждений составляет сейчас 1,06 кв.м. на (в 6 раз меньше нормы). Наша позиция обозначалась неоднократно, создание стеклянно-бетонных коробок на месте зеленых зон недопустимо». Сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания» с 2018 года и по сей день регулярно проводило пикеты, народные сходы, окружало сквер «живым щитом».
Других возмутил представленный проект от мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». «Опубликованные эскизные предложения демонстрируют абсолютное непонимание того, что допустимо, а что нет в этом пространстве, – комментировал ситуацию в 2018 году зампредседателя Петербургского ВООПИиК Александр Кононов. – Кузнечный переулок за последние сто лет мало изменился: в 1920-е появилось здание рынка, но его двухэтажный объем вполне деликатно вписался в историческую среду, а в 1950-е, при сооружении вестибюля метро, выходящее на Владимирскую площадь угловое здание реконструировали в стиле неоклассицизма. Все остальное окружение – дома исторические, дух Петербурга Достоевского здесь сохранился, ради него сюда и приезжают люди со всего мира. Музей призван сберегать подлинность, он для этого и существует. А предложенное проектом «развитие» приводит к утрате самого смысла сохраняемого: фактически истребляется то, что формирует память места и мемориальный характер музея».
Высказывались опасения, что новое здание будет нести скорее коммерческую, чем музейную функцию: «Андрей Якунин со товарищи задарма и вне конкурса получают земельный участок в историческом центре. И в их собственности остается выстраиваемый там комплекс, имеющий больше сходства с коммерческим центром, нежели музеем». Было не до конца понятно, в чьей же собственности будет здание: города, музея или фонда.
Еще более запутанной история стала после смены губернатора Петербурга. Тогда еще врио Александр Беглов решил выступить на стороне градозащитников и заявил: «Реализацию проекта по созданию нового здания Музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке недопустимым. Также необходимо провести работу по внесению указанного земельного участка в Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования».
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Финальная редакция проекта. «Евгений Герасимов и партнеры»
Как на нападки реагировал фонд «Петербург Достоевского»?
Андрей Якунин комментировал для «Собака.ru» ситуацию так: «Насчет попадания в исторический стиль, к которому нас призывают, хотелось бы уточнить — в какой именно целиться, раз в переулке модерн соседствует со сталинским ампиром? Архитектура — живая, всегда вписана в свое время. Проект нового музея отражает XXI век: гранитная отделка, несплошное остекление фасада, вертикальный сад, благоустроенный внутренний двор. На градсовете гуру архитектуры его одобрили, а еще 30 тысяч человек, включая исследователей творчества Федора Михайловича, подписали петицию в поддержку нашего проекта». Вероятно, имеется в виду вот эта петиция, сейчас количество подписей под ней — чуть больше 10 тысяч.
Фонд опубликовал обновление проекта — визуализации проекта благоустройства двора. Уточнялось, что «реализация проекта предусматривает не только сохранение зеленого внутреннего двора, но и обустройство в нем настоящего сквера — места для отдыха». При этом директор музея Наталья Ашимбаева признает, что часть деревьев придется срубить: «Не бывает развития, чтобы ничего не поменялось и все были бы довольны. Надо взвешивать: на чаши весов положить проект нового музея и вот эти несколько кустов сирени. Я тоже люблю зелень, но вы сами видите: этот двор невозможно назвать сквером, это просто проходной дворик, который находится в запущенном состоянии».
Музею предлагали занять другое здание — например, историческое, нуждающееся в реставрации. На это Ашимбаева отвечала: «Те, кто это предлагает, ничем не располагают, чтобы что-то предложить. Слова «пусть музей возьмет какое-нибудь здание где-то там» не несут никакого реального содержания. Какое здание? Где? Кто нам его даст? Что оно будет собой представлять? Мы видим, сколько встречается сложностей по предоставлению здания Музею истории городской скульптуры для нового хранилища экспонатов. Действующий Музей Достоевского — это мемориальная квартира писателя, сердце всей нашей работы, экспозиция, фонды, техническая служба — всё это существует как единый организм, который функционирует в постоянном взаимодействии. Новое здание не разрушит эту систему, а даст ей возможность развиваться».
Как спор возобновился в 2021 году
На какое-то время ситуация подвисла. Градозащитники продолжали требовать вернуть сквер в список ЗНОП — это защитило бы место от застройки. В первом чтении законопроекта его даже включили в зеленую зону.
4 марта на конференции «Собака.ru» «Петербург будущего» архитектор Евгений Герасимов заявил: «В переговорах с властями мы (фонд «Петербург Достоевского» — прим. ред.) пришли к пониманию схемы дарения фондом городу этого здания и его дальнейшей эксплуатации. Проект наш завоевал приз на конкурсе «Золотой Трезини», получил золотой диплом на фестивале «Зодчество» как лучший проект в области культуры. Мы надеемся, что фонд достигнет окончательных договоренностей с городом, видим потенциал, что нам все-таки будет позволено построить новое здание музея и подарить его городу. Мне кажется, что Достоевский и Петербург — неразделимые понятия. Мы видим со стороны всех городских комитетов понимание необходимости, важности, уместности этой затеи и рассчитываем на успех».
31 марта в Законодательном собрании Петербурга прошло второе чтение закона о зеленых насаждений. Предполагалось, что в перечень будет включен безымянный сквер в Кузнечном переулке — на это надеялись активисты, которые незадолго до этого провели очередную масштабную акцию по его защите. Однако возвращения в ЗНОП так и не произошло — большинство депутатов проголосовали «против».
За включение сквера в ЗНОП выступили лишь 10 депутатов — в том числе Борис Вишневский. «Я раздал депутатам материалы по истории борьбы за этот сквер, напомнил, что за его сохранение выступают жители района, что его обещал вернуть в ЗНОП губернатор, и что даже фракция «Единая Россия» в июне 2019 года вносила такой проект... Но все тщетно. Однако, борьба не закончена. Пусть лоббисты застройки не надеются на это», — отметил он.
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