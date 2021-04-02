На месте сквера в Кузнечном похоже появится новое здание музея Достоевского. Почему это — результат 6-летнего скандала активистов с фондом писателя

Как отреагировал город

Градозащитники возмутились. Часть из них требовала сохранить на этом месте сквер, так как «в МО Владимирский есть острая нехватка скверов и парков. Так, обеспеченность жителей этого округа территориями зеленых насаждений составляет сейчас 1,06 кв.м. на (в 6 раз меньше нормы). Наша позиция обозначалась неоднократно, создание стеклянно-бетонных коробок на месте зеленых зон недопустимо». Сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания» с 2018 года и по сей день регулярно проводило пикеты, народные сходы, окружало сквер «живым щитом».

Других возмутил представленный проект от мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». «Опубликованные эскизные предложения демонстрируют абсолютное непонимание того, что допустимо, а что нет в этом пространстве, – комментировал ситуацию в 2018 году зампредседателя Петербургского ВООПИиК Александр Кононов. – Кузнечный переулок за последние сто лет мало изменился: в 1920-е появилось здание рынка, но его двухэтажный объем вполне деликатно вписался в историческую среду, а в 1950-е, при сооружении вестибюля метро, выходящее на Владимирскую площадь угловое здание реконструировали в стиле неоклассицизма. Все остальное окружение – дома исторические, дух Петербурга Достоевского здесь сохранился, ради него сюда и приезжают люди со всего мира. Музей призван сберегать подлинность, он для этого и существует. А предложенное проектом «развитие» приводит к утрате самого смысла сохраняемого: фактически истребляется то, что формирует память места и мемориальный характер музея».

Высказывались опасения, что новое здание будет нести скорее коммерческую, чем музейную функцию: «Андрей Якунин со товарищи задарма и вне конкурса получают земельный участок в историческом центре. И в их собственности остается выстраиваемый там комплекс, имеющий больше сходства с коммерческим центром, нежели музеем». Было не до конца понятно, в чьей же собственности будет здание: города, музея или фонда.

Еще более запутанной история стала после смены губернатора Петербурга. Тогда еще врио Александр Беглов решил выступить на стороне градозащитников и заявил: «Реализацию проекта по созданию нового здания Музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке недопустимым. Также необходимо провести работу по внесению указанного земельного участка в Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования».