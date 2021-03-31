Заксобрание Петербурга отказалось включать сквер в Кузнечном переулке в список зеленых насаждений

За поправку о возвращении в перечень зеленых насаждений общего пользования сквера в Кузнечном переулке отказались голосовать депутаты от ЛДПР и «Единой России» — большинство в ЗакСе. За включение сквера в ЗНОП выступили лишь 10 депутатов — в том числе Борис Вишневский.

«Я раздал депутатам материалы по истории борьбы за этот сквер, напомнил, что за его сохранение выступают жители района, что его обещал вернуть в ЗНОП губернатор, и что даже фракция «Единая Россия» в июне 2019 года вносила такой проект... Но все тщетно. Однако, борьба не закончена. Пусть лоббисты застройки не надеются на это», — отметил он.

Накануне, вечером минувшего вторника, в защиту сквера в Кузнечном переулке выступили петербуржцы. На акцию вышли «несколько сотен настоящих граждан своего города». Как считали активисты, народный сход должен был «окончательно показать депутатам Законодательного собрания, кто на самом деле должен диктовать, как развиваться Петербургу».

«Жители встали плечом к плечу, показав в очередной раз свою неизменную и жесткую позицию по недопустимости застройки единственного зеленого оазиса в Кузнечном переулке. Это именно горожане, а не «слуги народа», которые почему-то позабыли, чьи интересы они на самом деле должны отстаивать», — говорили активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».