Заксобрание Петербурга отказалось включать сквер в Кузнечном переулке в список зеленых насаждений

Сегодня, 31 марта, в Законодательном собрании Петербурга прошло второе чтение закона о зеленых насаждений. Предполагалось, что в перечень будет включен безымянный сквер в Кузнечном переулке — на это надеялись и активисты, проведя в минувший вторник масштабную акцию по защите сквера. Однако возвращения в ЗНОП так и не произошло — большинство депутатов проголосовали «против».
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Фото: Центральный район за комфортную среду обитания
За поправку о возвращении в перечень зеленых насаждений общего пользования сквера в Кузнечном переулке отказались голосовать депутаты от ЛДПР и «Единой России» — большинство в ЗакСе. За включение сквера в ЗНОП выступили лишь 10 депутатов — в том числе Борис Вишневский.
«Я раздал депутатам материалы по истории борьбы за этот сквер, напомнил, что за его сохранение выступают жители района, что его обещал вернуть в ЗНОП губернатор, и что даже фракция «Единая Россия» в июне 2019 года вносила такой проект... Но все тщетно. Однако, борьба не закончена. Пусть лоббисты застройки не надеются на это», — отметил он.
Накануне, вечером минувшего вторника, в защиту сквера в Кузнечном переулке выступили петербуржцы. На акцию вышли «несколько сотен настоящих граждан своего города». Как считали активисты, народный сход должен был «окончательно показать депутатам Законодательного собрания, кто на самом деле должен диктовать, как развиваться Петербургу».
«Жители встали плечом к плечу, показав в очередной раз свою неизменную и жесткую позицию по недопустимости застройки единственного зеленого оазиса в Кузнечном переулке. Это именно горожане, а не «слуги народа», которые почему-то позабыли, чьи интересы они на самом деле должны отстаивать», — говорили активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».
2021 год — год 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. К круглой дате петербуржцы предложили назвать безымянный сквер в Кузнечном переулке именем писателя. Ранее петербуржцы провели акцию «Живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке — жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка Кузнечного переулка.
Художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер.
Позже участники фонда «Петербург Достоевского» запустили петицию в поддержку расширения музея Достоевского на Кузнечном переулке. По их мнению, нынешнее здание на углу Кузнечного и улицы Достоевского не приспособлено для маломобильных посетителей, в музее всего один выставочный зал, а места для хранения музейных фондов катастрофически не хватает. Посмотрите, как будет выглядеть сквер внутри нового корпуса музея.
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