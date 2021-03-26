С 1 апреля из Петербурга в пригород запустят дополнительные поезда

Дополнительные пригородные поезда с 1 апреля будут курсировать на маршрутах:

Санкт-Петербург — Ораниенбаум,

Санкт-Петербург — Красное Село,

Сиверская — Луга,

Санкт-Петербург — Поселок,

Санкт-Петербург — Павловск,

Шапки — Тосно,

Санкт-Петербург — Мга,

Санкт-Петербург — Шапки,

Любань — Санкт-Петербург,

Мга — Обухово,

Санкт-Петербург — Зеленогорск,

Санкт-Петербург — Каннельярви,

Санкт-Петербург — Белоостров,

Санкт-Петербург — Сосново,

Рощино — Санкт-Петербург,

Васкелово — Сосново,

Рощино — Кирилловское,

Васкелово — Санкт-Петербург и другим направлениям.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также по ссылке.

Напомним, РЖД запустит более 500 дополнительных поездов дальнего следования на майские праздники. Они будут обеспечивать перевозки пассажиров на самых востребованных направлениях. Рассказываем, каких именно.