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С 1 апреля из Петербурга в пригород запустят дополнительные поезда

С 1 апреля 2021 года Московском, Северном, Балтийском, Витебском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги начнут курсировать дополнительные пригородные поезда. При этом частично изменится расписание движения.

  • Yuri-D3 / Shutterstock.com

Дополнительные пригородные поезда с 1 апреля будут курсировать на маршрутах:

  • Санкт-Петербург — Ораниенбаум,
  • Санкт-Петербург — Красное Село,
  • Сиверская — Луга,
  • Санкт-Петербург — Поселок,
  • Санкт-Петербург — Павловск,
  • Шапки — Тосно,
  • Санкт-Петербург — Мга,
  • Санкт-Петербург — Шапки,
  • Любань — Санкт-Петербург,
  • Мга — Обухово,
  • Санкт-Петербург — Зеленогорск,
  • Санкт-Петербург — Каннельярви,
  • Санкт-Петербург — Белоостров,
  • Санкт-Петербург — Сосново,
  • Рощино — Санкт-Петербург,
  • Васкелово — Сосново,
  • Рощино — Кирилловское,
  • Васкелово — Санкт-Петербург и другим направлениям.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также по ссылке

Напомним, РЖД запустит более 500 дополнительных поездов дальнего следования на майские праздники. Они будут обеспечивать перевозки пассажиров на самых востребованных направлениях. Рассказываем, каких именно.

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