С 1 апреля из Петербурга в пригород запустят дополнительные поезда

С 1 апреля 2021 года Московском, Северном, Балтийском, Витебском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги начнут курсировать дополнительные пригородные поезда. При этом частично изменится расписание движения.
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Дополнительные пригородные поезда с 1 апреля будут курсировать на маршрутах:
- Санкт-Петербург — Ораниенбаум,
- Санкт-Петербург — Красное Село,
- Сиверская — Луга,
- Санкт-Петербург — Поселок,
- Санкт-Петербург — Павловск,
- Шапки — Тосно,
- Санкт-Петербург — Мга,
- Санкт-Петербург — Шапки,
- Любань — Санкт-Петербург,
- Мга — Обухово,
- Санкт-Петербург — Зеленогорск,
- Санкт-Петербург — Каннельярви,
- Санкт-Петербург — Белоостров,
- Санкт-Петербург — Сосново,
- Рощино — Санкт-Петербург,
- Васкелово — Сосново,
- Рощино — Кирилловское,
- Васкелово — Санкт-Петербург и другим направлениям.
Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также по ссылке.
Напомним, РЖД запустит более 500 дополнительных поездов дальнего следования на майские праздники. Они будут обеспечивать перевозки пассажиров на самых востребованных направлениях. Рассказываем, каких именно.
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