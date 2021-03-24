С 25 марта:

Увеличивается количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака — до 40 человек.

Необходимо согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий только численностью более 75 человек.

До 30 апреля:

Продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов.

Другие, ранее установленные до 15 мая и 30 сентября ограничения сохраняются.

Напомним, в начале марта в Петербурге продлили ограничения по коронавирусу. Большинство из них до 28 марта, отдельные — до конца сентября 2021 года. Ранее в Смольном заявили, что дальнейшее снятие ограничений по коронавирусу зависит от положительной динамики заболеваемости. Она определяется снижением числа заболевших и госпитализаций и одновременным увеличением количества выздоровевших.