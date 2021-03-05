В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу, отдельные — до сентября

До 28 марта продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, деятельность ночных кабаре, клубов и дискотек, курение кальянов. До этого времени также продлевается обязанность самоизоляции для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, а также перевод этих лиц на дистанционную работу.

Кроме того, по 30 сентября продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Петербурга. Все другие ранее установленные постановлением ограничения продлеваются до 15 мая.

Напомним, ранее в Смольном заявили, что дальнейшее снятие ограничений по коронавирусу зависит от положительной динамики заболеваемости. Она определяется снижением числа заболевших и госпитализаций и одновременным увеличением количества выздоровевших.