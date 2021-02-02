Когда можно ждать дальнейшего снятия ограничений в Петербурге? В Смольном назвали сроки

По словам главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова, дальнейшее снятие ограничений по коронавирусу зависит от положительной динамике заболеваемости. Она определяется снижением числа заболевших и госпитализаций и одновременным увеличением количества выздоровевших.

«Ориентировочно, это 2-3 недели, срок может корректироваться в зависимости от ситуации. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора, и в середине февраля, может, к концу, какие-то ограничительные меры будут смягчаться», — заявил Ситов.

Напомним, ранее Межведомственный городской координационный совет по противодействию COVID-19 в Петербурге подвел итоги января. В сравнении с декабрем 2020 года, первый месяц 2021-го показывает положительную динамику в борьбе с коронавирусом. Вторая волна идет на спад — и помогли в этом «новогодние» ограничения и вакцинация.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 884 тысяч, в Москве — 933 тысячи, в Петербурге — 337 тысяч, в мире — 103 миллиона человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 50%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки. Остальные ограничения продлеваются до 15 мая. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.