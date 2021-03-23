Самые интересные витражи Петроградского района: сохранившиеся и утраченные

Целых исторических витражей в городе осталось мало, буквально единицы. Они дают представление о том, как изначально могли выглядеть те окна, в которых сегодня витражи остались только в форточках. В частной квартире на Кронверкском проспекте находятся два подписных витража фирмы «М. Франк и К°», их целостность обеспечена реставрацией начала 2000-х годов. В особняке А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной на ул. Литераторов, 17 сохранились два уникальных расписных окна. Участники проекта не смогли их осмотреть, но описание было сделано – по фотографиям из реставрационной мастерской, где они находились в 2009 году.

Целые витражи хранят музейные собрания. Так, большой коллекцией располагает Государственный Музей истории Санкт-Петербурга, есть они в музее истории религии, в музее СПБГХА им. А. Л. Штиглица.

Кроме собственно витражей учет произведен и по окнам со стеклоблоками Фальконье, которыми часто закрывали проемы на глухих фасадах домов, реже – внутриквартирные окна, выходящие в пространство лестниц. На Петроградской стороне их насчитали 30, из двух типов стеклянных кирпичей Фальконье.

Одна из целей инвентаризации – выявление витражей в аварийном состоянии. В Петроградском районе они находятся по адресам Большой пр. П. С., 104, Кронверкский пр., 65 Б, ул. Ленина, 19; ул. Полозова, 3; ул. Рентгена, 4; Пионерская ул., 31, ул. Литераторов, 15 и другим.