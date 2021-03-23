Самые интересные витражи Петроградского района: сохранившиеся и утраченные

В 2019 году стартовала общественная инициатива по инвентаризации старинных витражей, сохранившихся в исторических зданиях Петербурга. К лету 2020 года был обследован Василеостровский район, а в марте 2021 завершена работа в Петроградском. Полный список витражей в этой части города с описаниями и фотографиями опубликован на сайте «Витражи в России». В дополнение к онлайн-базе издан второй выпуск книги «Витражи Санкт-Петербурга: инвентаризация 2019-2020». «Собака.ru» соорганизатор проекта и кандидат искусствоведения Татьяна Княжицкая рассказала, на какие витражи стоит обратить внимание, гуляя в этой части города.
Как много витражей в Петроградском районе и в каком они состоянии?
В Петроградском районе нами было учтено 111 адресов с архитектурным стеклом начала ХХ века. Это 562 объекта: стеклянные перегородки в пространстве лестниц, витражи, декоративное остекление фактурным стеклом, травленые и гравированные, фацетные стекла в окнах и наддверных фрамугах, декоративное стекло в квартирных и входных дверях, окна со стеклоблоками Фальконье.
Как и в Василеостровском районе, в Петроградском подавляющее большинство витражей сохранились небольшими фрагментами. В основном они находятся в верхних частях окон – во фрамугах, реже в боковых створках, почти никогда – в центральных или нижних секциях рам. Волонтеры признаются, что при виде неповрежденного окна сразу предполагают, что перед ними – современная работа.
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Ул. Лизы Чайкиной, 24
Целых исторических витражей в городе осталось мало, буквально единицы. Они дают представление о том, как изначально могли выглядеть те окна, в которых сегодня витражи остались только в форточках. В частной квартире на Кронверкском проспекте находятся два подписных витража фирмы «М. Франк и К°», их целостность обеспечена реставрацией начала 2000-х годов. В особняке А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной на ул. Литераторов, 17 сохранились два уникальных расписных окна. Участники проекта не смогли их осмотреть, но описание было сделано – по фотографиям из реставрационной мастерской, где они находились в 2009 году.
Целые витражи хранят музейные собрания. Так, большой коллекцией располагает Государственный Музей истории Санкт-Петербурга, есть они в музее истории религии, в музее СПБГХА им. А. Л. Штиглица.
Кроме собственно витражей учет произведен и по окнам со стеклоблоками Фальконье, которыми часто закрывали проемы на глухих фасадах домов, реже – внутриквартирные окна, выходящие в пространство лестниц. На Петроградской стороне их насчитали 30, из двух типов стеклянных кирпичей Фальконье.
Одна из целей инвентаризации – выявление витражей в аварийном состоянии. В Петроградском районе они находятся по адресам Большой пр. П. С., 104, Кронверкский пр., 65 Б, ул. Ленина, 19; ул. Полозова, 3; ул. Рентгена, 4; Пионерская ул., 31, ул. Литераторов, 15 и другим.
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Дача В. Ф. Громова, ул. Академика Павлова, 13
Самые интересные витражи Петроградской стороны
Одним из самых старых образцов цветного декоративного остекления в Петербурге можно считать окна дачи В. Ф. Громова (ул. Академика Павлова, 13): здесь использованы стекла с накладным цветным слоем, декоративный эффект которых обеспечивает гравированный узор в сочетании с графикой оконных переплетов. Они относятся к середине XIX столетия и характерны для усадебного зодчества России того времени.
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Большой проспект П.С., 104. Слева фото 1990 года, справа — 2020
Самые эффектные витражи в стиле модерн сохранились в доходных домах на Большом пр., П. С., 63, на Каменноостровском пр., 31-33 / ул. Льва Толстого, 1-3, частично — на Введенской ул., 19 / ул. Лизы Чайкиной, 24. Уникальный необарочный ансамбль витражей находится в доме по адресу Каменноостровский пр., 38/ Большой пр. П. С., 96, гербовые окна можно увидеть на Большом пр. П.С., 104 и на Зверинской ул., 18.
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Улица Куйбышева, 4
Самый петербургский витраж с изображением «Медного всадника» находится в особняке М. Э. Брандта, здесь располагается музей политической истории России. Этот шедевр художественного стеклоделия сохранился в целости, хотя и нуждается в укреплении. Есть гипотеза, что к его созданию причастен знаменитый художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.
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Ул. Введенская, 19
Утраты
На сегодняшний день потери в корпусе петербургских витражей огромны. Невозможно оперировать точными цифрами, ведь нет точки отсчета, чтобы вывести формулу утраченного. Кто считал разноцветные окна в начале ХХ века? Они были незаметно и естественно вплетены в жизнь эпохи.
В Петроградском районе, как и других частях города, утраты происходили весь ХХ век, случаются они и в наше время. Например, утеряны геометрические витражи на Каменноостровском пр., 9 / Малой Посадской, 2, исчезли окна с дробной расстекловкой фрамуг и витражами из дома на Каменноостровском пр., 24, травление в виде изящного букета уже никто не увидит в дверных створках парадного входа на Красносельской ул., 12, и, наверное, только старожилы помнят редкой красоты перегородку между парадной и черной лестницами на Съезжинской ул., 16, сплошь оформленную стеклами с травлеными узорами.
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Зверинская ул., 33
Одна из самых важных потерь последнего десятилетия — целое витражное окно с изображением восходящего солнца из особняка Э. Игеля на Каменноостровском пр., 58–60. Утрачены нарядные, уникальные окна на Пионерской ул., 22 — более нигде в Петербурге подобные витражи не встречаются. Витражная фрамуга из окна на лестнице доходного дома на территории фабрики «Светоч» (Большая Пушкарская, 10) перемещена в холл соседнего здания: исторические стекла собраны в металлическую раму с нарушением изначального порядка. Несмотря на сохранность, приходится говорить об утрате витража начала ХХ века: она произошла в результате переделки перемещенного окна.
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особняк Игеля на Каменноостровском пр., 58–60
Характерные для Петербурга витражи с изображением зеленых венков с гирляндами находились в двух парадных на Зверинской ул., 33, их в этом доме больше нет. Яркие и нарядные, хотя и простые по исполнению окна с разноцветными гладкими и фактурными стеклами заменены на стеклопакеты в доме на ул. Лизы Чайкиной, 25.
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ул. Лизы Чайкиной, 25
Весной 2020 фотограф проекта Сергей Васильев сфотографировал фактурные стекла в окнах лестницы на Ораниенбаумской ул., 22-24. Летом в ходе ремонтных работ они были заменены на пластиковые стеклопакеты. Уникальные стекла начала ХХ века с изображением паучков в паутинке находились только здесь, по этому адресу.
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Входная дверь парадной на Лахтинской, 20
О планах
Утраченные витражи и декоративные стекла не вернуть. Но можно пересчитать, отфотографировать, описать, изучить, свести в единую информационную базу и попытаться сохранить то, что осталось. Это — сложная задача. Радует, что в некоторых случаях жители берут судьбу своих домов под личную ответственность. На Петроградской стороне есть несколько случаев сохранения исторических витражей и воссоздания утраченных. Этим занимаются обычные петербуржцы: на Лахтинской, 20 воссоздана дверь с подлинными витражными стеклами начала ХХ века, в одной парадной дома на Большом пр. П. С., 5 отреставрированы витражи с венками, а в доме на пр. Добролюбова, 19 по инициативе жильцов и на их же средства на лестнице были воссозданы 44 витража. И мы надеемся, что таких инициатив будет больше.
В апреле 2021 года в пространстве «Линии» на Васильевском острове пройдет небольшая выставка, посвященная витражам Петербурга и проблемам их сохранности и воссоздания. Запланировано несколько встреч с жильцами домов, сохранивших витражи, представителями управляющих компаний, КГИОП, КГА, общественных организаций и волонтерских инициатив. Мы надеемся, что получится выработать алгоритм для спасения витражного наследия города. Следующий этап инвентаризации витражей Петербурга охватит Адмиралтейский район и будет завершен ориентировочно осенью 2021 года.
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