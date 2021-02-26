Роспотребнадзор: масочный режим в Петербурге должен сохраняться как можно дольше

«В Петербурге сезон ОРВИ, а к ОРВИ относится и коронавирус, длительный, иногда и в апреле сохраняется высокий уровень заболеваемости. Если до конца этого сезона мы увидим стойкое поступательное снижение заболеваемости COVID-19, то можно будет говорить об увеличении количества присутствующих на различных мероприятиях. Смягчение ограничений будет касаться в основном численности. Отменять масочный режим нельзя, несмотря ни на какое снижение заболеваемости. Его следует применять как можно дольше», — отметила Чхинджерия.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 223 тысячи, в Москве — 974 тысячи, в Петербурге — 365 тысяч, в мире — 113 миллионов человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 75%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, возобновили работу фуд-корты и фуд-плейсы. Остальные ограничения продлеваются до 15 мая. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.