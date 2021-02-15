Станцию метро «Чернышевская» ждет реконструкция. Изменится не только наружный вестибюль, но и количество эскалаторов

Проектной документацией предусмотрено увеличение количества эскалаторов в наклонном ходе станции метрополитена «Чернышевская» с трех до четырех, изготовление дополнительных балюстрадных светильников, ремонт основания и стен обстройки подземной части и наземного вестибюля, обделки наклонного хода. Кроме того, будет выполнена замена существующих зонтов наклонного хода на конструкции из композитных материалов и частичная реконструкция наземного вестибюля.

Разработку проекта реконструкции уже завершил «Институт «Трансэкопроект», документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Стоимость работ по проектированию составила 27,6 миллионов рублей, ориентировочная стоимость реконструкции оценена в порядка 1,9 миллиардов. Работы планируется завершить за 20 месяцев, однако дату начала пока не называют.

Станция Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена «Чернышевская» была открыта 1 сентября 1958 года. Павильон выполнен по проекту архитекторов Гецкина и Шуваловой в виде высокого пятигранника с большим витражом на главном фасаде. Наклонный ход, содержащий три эскалатора, входит в северный торец станции. На момент открытия станции здесь были установлены самые высокие в мире эскалаторы — 755 ступеней.