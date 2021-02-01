Витражи на станции метро «Чернышевская» восстановят за месяц. Их выбило воздухом

31 января в 10:47 часть элементов витража наземного вестибюля «Чернышевской» выпала наружу, оказавшись за пределами вестибюля. Согласно предварительному заключению, это произошло в результате создания «поршневого эффекта от избыточного давления воздуха в наземном вестибюле». В результате инцидента никто не пострадал.

«С 10 часов утра станция была закрыта для входа и выхода пассажиров по техническим причинам. Двери вестибюля были закрыты и это оказало негативное влияние, воздуху просто некуда было выходить. Конструктивные особенности витражей на «Чернышевской» таковы, что стекла закрепляются снаружи декоративными заглушками и прижимной планкой, поэтому они и выпали наружу», — сообщил заместитель начальника петербургского метрополитена Дмитрий Бурин.

По словам Бурина, метрополитен уже принял дополнительные меры безопасности — витражи осмотрены и укреплены. Оперативно осмотрен еще 51 вестибюль, где есть аналогичные витражные окна — никакой опасности для пассажиров они не представляют. На восстановление витража на «Чернышевской» потребуется около месяца. Специалисты метрополитена ждут поставки стеклопакетов нужного размера.