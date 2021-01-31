Очевидцы сообщили о «хлопке» у станции метро «Чернышевская». Стекла вестибюля обрушились на тротуар

В это воскресенье, 31 января, вестибюль станции метро «Чернышевская» (она закрыта на вход с 10:00) был поврежден — стекла и рама обрушились на тротуар. Фотографии с места событий опубликовали в сообществе «Литейный Life» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы утверждают, что слышали «хлопок».
«У здания вестибюля станции метро «Чернышевская» прохожие услышали хлопок, после чего на пешеходный тротуар вынесло стекло с кусками алюминиевой рамы. В момент происшествия станция метро была закрыта», — говорится в посте.
Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, в наземном вестибюле потоком воздуха выдавило остекление фасада. Уточняется, что пострадавших нет.
Напомним, на данный момент в городе закрыто пять станций метро — «Невский проспект», «Чернышевская» «Площадь Восстания», «Пушкинская» и «Звенигородская». Ранее также перекрыли движение по Невскому проспекту,на площади Восстания и прилегающим улицам. Кроме того, ограничено для проезда транспорта Дворцовый, Благовещенский и Троицкий мосты.
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