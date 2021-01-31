Очевидцы сообщили о «хлопке» у станции метро «Чернышевская». Стекла вестибюля обрушились на тротуар

«У здания вестибюля станции метро «Чернышевская» прохожие услышали хлопок, после чего на пешеходный тротуар вынесло стекло с кусками алюминиевой рамы. В момент происшествия станция метро была закрыта», — говорится в посте.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, в наземном вестибюле потоком воздуха выдавило остекление фасада. Уточняется, что пострадавших нет.