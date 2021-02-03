В Волховском, Волосовском и Кингисеппском районах Ленобласти сняты все ограничения по коронавирусу

В «желтой» зоне:

Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены при условии участия в них не более 300 человек с соблюдением социальной дистанции в 1,5–2 метра и использования масок, в помещениях — при условии заполняемости не более 75% зала, но не более 1 человека на 4 квадратных метра.

Допускается участие в мероприятиях на открытом воздухе, организованных муниципальными и региональными властями, не более 500 человек, в помещениях — до 100 человек, но не более 1 человека на 4 квадратных метра.

Кинотеатры, театры, концертные залы и дома культуры могут работать при 75% заполняемости зала и обязательном использовании масок.

Снято ограничение по заполняемости зала и времени работы, но необходимо соблюдение дистанции между столами.

Работа развлекательных заведений, ночных клубов и дискотек разрешена без ограничений, но при обязательном использовании масок.

Работа организаций дополнительного образования разрешена без ограничений. То же самое касается детских развлекательных центров и игровых комнат.

Посещать МФЦ и Центры занятости населения можно без предварительной записи.

Снято ограничений по количеству гостей при регистрации брака.

Салоны красоты и парикмахерские могут работать при условии заполняемости не более 75% мест в зале, использовании масок и соблюдении дистанции между посетителями 1,5 метра.

Снято ограничение по количеству человек в экскурсионной группе на открытом воздухе, в помещениях музеев одновременно могут находиться не более 1 посетителя на 4 квадратных метров.

Спортивные занятия в помещениях разрешено проводить без каких-либо ограничений.

Деятельность бассейнов разрешена при соблюдении нормы не более 1 человека на 5 квадратных метров площади зеркала воды.

При проведении тренировок на спортивных базах одновременно могут заниматься не более 300 человек.

Транспортные экскурсии в «желтой» зоне разрешены при соблюдении дистанции и проведении дезинфекции транспорта.

Физкультурные и спортивные соревнования во всех районах могут проводиться в помещениях при одновременном нахождении не более одного человека на 4 квадратных метра, но не более 100 участников. На открытом воздухе — до 300 человек с количеством посетителей, не превышающим 50% от общей вместимости. При наличии справки о вакцинации от COVID-19 тестирование участников и сопровождающих перед соревнованием на новую коронавирусную инфекцию не требуется.

Учреждения социального обслуживания во всех районах Ленинградской области могут продолжить работу без ограничений по численности человек, но с обязательным использованием масок.

Во всех зонах теперь могут проводиться обязательные медосмотры отдельных профессиональных групп, профосмотры несовершеннолетних, а также диспансеризация пребывающих в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.