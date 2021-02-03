В Волховском, Волосовском и Кингисеппском районах Ленобласти сняты все ограничения по коронавирусу

С сегодняшнего дня, 3 февраля, в «зеленой» зоне Ленинградской области сняты все ограничения по коронавирусу — в Волховском, Волосовском и Кингисеппском районах. В «желтой» и «красной» введены послабления для работы общепита, музеев, кинотеатров, спортивных центров. Рассказываем обо всех изменениях.
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Фото: Shutterstock.com
На сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:
- В первой, «красной» зоне — Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский, Сланцевский и Подпорожский районы.
- Во второй, «желтой» зоне — Бокситогорский, Кировский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Лужский, Приозерский, Тосненский районы и Сосновый Бор.
- В третьей, «зеленой» зоне — Волховский, Волосовский и Кингисеппский районы. Здесь с сегодняшнего дня, 3 февраля, здесь снимаются все ограничения по коронавирусу.
Согласно постановлению, опубликованному на сайте Правительства Ленинградской области, в «желтой» и «красной» зонах введены послабления общепита, музеев, кинотеатров и спортивных центров.
В «красной» зоне:
- Запрещены массовые мероприятия,
- Участие в мероприятиях на открытом воздухе, организованных муниципальными и региональными властями, до 300 человек,
- В торговых центрах и комплексах сняты ограничения по площади торгового зала — теперь они могут работать при количестве посетителей не более 1 человека на 8 квадратных метров,
- Сохраняется ограничение на 50% заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и домов культуры,
- Заведения общепита теперь могут работать без ограничений по заполняемости, но при условии расстояния между столами на менее 1,5 метров,
- Сохраняется запрет на работу общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00. В это время рестораны и кафе могут работать исключительно навынос или с доставкой заказов,
- Сохраняется ограничение работы развлекательных заведений, ночных клубов и дискотек — они могут быть открыты только с 06:00 до 23:00,
- Деятельность организаций дополнительного образования разрешена при условии нахождения в помещении не более 1 человека на 4 квадратных метра,
- При регистрации брака увеличено количество гостей с 10 до 25 человек,
- Экскурсии на открытом воздухе можно проводить для групп до 25 человек, а в помещениях — исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра площади,
- Спортивные занятия разрешены при условии нахождения в помещении не более 1 человека на 4 квадратных метра,
- Деятельность бассейнов разрешена при соблюдении нормы не более 1 человека на 5 квадратных метров площади зеркала воды,
- При проведении тренировок на спортивных базах одновременно могут заниматься не более 100 человек,
- Для транспортных экскурсий в «красной» зоне разрешено использование до 75% посадочных мест с рассадкой через одно.
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Фото: Shutterstock.com
В «желтой» зоне:
- Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены при условии участия в них не более 300 человек с соблюдением социальной дистанции в 1,5–2 метра и использования масок, в помещениях — при условии заполняемости не более 75% зала, но не более 1 человека на 4 квадратных метра.
- Допускается участие в мероприятиях на открытом воздухе, организованных муниципальными и региональными властями, не более 500 человек, в помещениях — до 100 человек, но не более 1 человека на 4 квадратных метра.
- Кинотеатры, театры, концертные залы и дома культуры могут работать при 75% заполняемости зала и обязательном использовании масок.
- Снято ограничение по заполняемости зала и времени работы, но необходимо соблюдение дистанции между столами.
- Работа развлекательных заведений, ночных клубов и дискотек разрешена без ограничений, но при обязательном использовании масок.
- Работа организаций дополнительного образования разрешена без ограничений. То же самое касается детских развлекательных центров и игровых комнат.
- Посещать МФЦ и Центры занятости населения можно без предварительной записи.
- Снято ограничений по количеству гостей при регистрации брака.
- Салоны красоты и парикмахерские могут работать при условии заполняемости не более 75% мест в зале, использовании масок и соблюдении дистанции между посетителями 1,5 метра.
- Снято ограничение по количеству человек в экскурсионной группе на открытом воздухе, в помещениях музеев одновременно могут находиться не более 1 посетителя на 4 квадратных метров.
- Спортивные занятия в помещениях разрешено проводить без каких-либо ограничений.
- Деятельность бассейнов разрешена при соблюдении нормы не более 1 человека на 5 квадратных метров площади зеркала воды.
- При проведении тренировок на спортивных базах одновременно могут заниматься не более 300 человек.
- Транспортные экскурсии в «желтой» зоне разрешены при соблюдении дистанции и проведении дезинфекции транспорта.
Физкультурные и спортивные соревнования во всех районах могут проводиться в помещениях при одновременном нахождении не более одного человека на 4 квадратных метра, но не более 100 участников. На открытом воздухе — до 300 человек с количеством посетителей, не превышающим 50% от общей вместимости. При наличии справки о вакцинации от COVID-19 тестирование участников и сопровождающих перед соревнованием на новую коронавирусную инфекцию не требуется.
Учреждения социального обслуживания во всех районах Ленинградской области могут продолжить работу без ограничений по численности человек, но с обязательным использованием масок.
Во всех зонах теперь могут проводиться обязательные медосмотры отдельных профессиональных групп, профосмотры несовершеннолетних, а также диспансеризация пребывающих в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 901 тысячу, в Москве — 935 тысяч, в Петербурге — 339 тысяч, в мире — 103 миллиона человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 50%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки. Остальные ограничения продлеваются до 15 мая. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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