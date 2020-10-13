Валерия Дроздецкая, автор блога @tut_lera, создает экскурсии по Петербургу нового типа: без толп людей и жеского тайминга. По городу вас водит Telegram-бот, во время экскурсии можно отходить от маршрута, останавливаться, где захочешь, отдыхать и даже зайти в кафе. Специально для «Собака.ru» Лера выбрала самые необычные архитектурные детали города, которые можно обнаружить, если получше приглядеться к привычным домам.
Самые странные архитектурные детали на петербургских домах: от единорогов до жуков
Петербург населен гораздо большим количеством жителей, чем могут представить себе самые смелые демографические показатели. Каменные лица маскарон и скульптур, каждый день провожающие нас взглядом, лики древнегреческих богов, томные девы, героические атланты. Но среди этого привычного нам народа фасады зданий прячут действительно удивительных созданий, и даже сложно поверить, что они живут бок о бок с нами.
Жук скарабей
В нашем северном городе можно легко встретить символику жаркого Древнего Египта. После похода французской армии под началом Наполеона в страну пирамид интерес к египетской культуре разгорелся сперва в Европе, а затем и в России. Эти древние символы не характерны для нашей архитектуры, но их можно обнаружить, если знать, где искать. Например, жук скарабей – этот жук-навозник стал одним из самых почитаемых символов, олицетворяя возрождение, воскресение из мертвых в небесном мире и даже самого бога восходящего Солнца. По легенде, жук вышел из головы Осириса, а у нас его можно встретить, например, на фасаде доходного дома А. В. Виноградова (Большой пр. П. С., 65) или украшающим дверную группу в доме А. И. Нежинской (ул.Захарьевская, 23).
Пегас и Единорог
Только представьте, что кони на Аничковом мосту обрели крылья! «Впечатляет, но это сказки», – скажете вы. А вот и не сказки, в Петербурге можно встретить и этих мифических существ, хоть и не творения Клодта. Итак, Пегас – крылатый конь, сын Посейдона и горгоны Медузы. Возник он из крови отрубленной головы горгоны, вознесся на Олимп и принялся доставлять Зевсу громы и молнии. При этом Пегас – один из самых духовных и солнечных символов. Они запряжены в колесницы, везущие по небу богов и богинь, это элегантные, сильные, легкие кони. Они являются символом вдохновения, ведь от удара копытом Пегаса возник источник Гиппокрен, дающий вдохновение поэтам. Где встретить крылатых коней в Петербурге? На Большой Конюшенной, в Летнем дворце Петра Первого и на доходном доме Короткова (ул. Серпуховская, 14).
Есть в городе и еще один мифический конь – единорог. Как и любой символ, он несет в себе противоречия: будучи упомянутым в Библии как существо свирепое, беспощадное и дикое, также является олицетворением чистоты и девственности, часто ассоциируясь с образами Девы Марии и Христа. Заметить единорога можно, например, на гербе фасада дома И. В. Фон Бессера (Владимирский пр.,19).
Демон
На фасадах петербургских домов можно встретить не только положительных героев. Демонов тут тоже предостаточно, причем эти персонажи появились впервые не где-нибудь, а на Петровских воротах Петропавловской крепости на заре истории города. На барельефе «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» летают целых пять этих опасных товарищей. В сюжете спрятана аллегория победы России над Швецией под Нарвой, и нечисть тут как нельзя кстати, чтобы показать истинное лицо противника.
Но демоны также живут и на обычных домах рядовых горожан. Например, на Доме городских учреждений по Садовой улице, 55-57 и Вознесенском проспекте, 40-42. Предостаточно их и на фасаде доходного дома Алюшинского (Малый пр. П. С., 66 / ул. Ленина, 32). Неясно, защищает ли дома символ тьмы, охраняет или у него свои мотивы. Точно можно сказать одно – мир жителей фасадов не слишком отличается от нашего, баланс между положительными и отрицательными героями должен быть сохранен.
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Особняк барона А. Л. Штиглица (Английская наб., 68)
Пчела и улей
Все наслышаны о тайных масонских символах, зашифрованных на фасадах зданий – циркуль, треугольник с глазом, пламенеющая звезда. Но вольные каменщики были гораздо изобретательнее, создавая свой символический язык.
Пчела – символ трудолюбия, скромности, бережливости, самоотдачи при работе на благо всего улья. Масонское братство использовало этот символ как аллегорию неусыпной работы членов их общества над своими душами. Еще раньше в Древней Греции и Древнем Египте пчела была знаком власти, она сопровождала многих древнегреческих богов, и являлась символом души. В Петербурге пчелы летают, например, по фасаду особняка барона А. Л. Штиглица (Английская наб., 68).
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Доходный дом, Вознесенский пр., 44 и Садовая ул., 54
Веретено
Сказочный символ вечного сна красоты имеет еще множество значений, в том числе его тоже облюбовали и вольные каменщики. Вращающееся веретено – символ судьбы, атрибут греческой богини Афины Паллады. В масонстве этот предмет использует Мастер в одном из ритуалов – движущаяся, вращающаяся нить символизирует план будущего строительства, которое ведет это тайное братство. Веретено можно увидеть на доме компании Зингер на Невском проспекте в руках валькирии. На фризе доходного дома по адресу Вознесенский пр., 44 и Садовая ул., 54 можно разглядеть наполненные изобилием и пышностью предметы, среди которых есть и веретено.
Текст и фото: Валерия Дроздецкая
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