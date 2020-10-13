Самые странные архитектурные детали на петербургских домах: от единорогов до жуков

Пегас и Единорог

Только представьте, что кони на Аничковом мосту обрели крылья! «Впечатляет, но это сказки», – скажете вы. А вот и не сказки, в Петербурге можно встретить и этих мифических существ, хоть и не творения Клодта. Итак, Пегас – крылатый конь, сын Посейдона и горгоны Медузы. Возник он из крови отрубленной головы горгоны, вознесся на Олимп и принялся доставлять Зевсу громы и молнии. При этом Пегас – один из самых духовных и солнечных символов. Они запряжены в колесницы, везущие по небу богов и богинь, это элегантные, сильные, легкие кони. Они являются символом вдохновения, ведь от удара копытом Пегаса возник источник Гиппокрен, дающий вдохновение поэтам. Где встретить крылатых коней в Петербурге? На Большой Конюшенной, в Летнем дворце Петра Первого и на доходном доме Короткова (ул. Серпуховская, 14).

Есть в городе и еще один мифический конь – единорог. Как и любой символ, он несет в себе противоречия: будучи упомянутым в Библии как существо свирепое, беспощадное и дикое, также является олицетворением чистоты и девственности, часто ассоциируясь с образами Девы Марии и Христа. Заметить единорога можно, например, на гербе фасада дома И. В. Фон Бессера (Владимирский пр.,19).