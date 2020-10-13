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Самые странные архитектурные детали на петербургских домах: от единорогов до жуков

Валерия Дроздецкая, автор блога @tut_lera, создает экскурсии по Петербургу нового типа: без толп людей и жеского тайминга. По городу вас водит Telegram-бот, во время экскурсии можно отходить от маршрута, останавливаться, где захочешь, отдыхать и даже зайти в кафе. Специально для «Собака.ru» Лера выбрала самые необычные архитектурные детали города, которые можно обнаружить, если получше приглядеться к привычным домам.

Петербург населен гораздо большим количеством жителей, чем могут представить себе самые смелые демографические показатели. Каменные лица маскарон и скульптур, каждый день провожающие нас взглядом, лики древнегреческих богов, томные девы, героические атланты. Но среди этого привычного нам народа фасады зданий прячут действительно удивительных созданий, и даже сложно поверить, что они живут бок о бок с нами.

  • Доходный дом А. В. Виноградова (Большой пр. П. С., 65)

  • Дом А. И. Нежинской (ул.Захарьевская, 23)

Жук скарабей

В нашем северном городе можно легко встретить символику жаркого Древнего Египта. После похода французской армии под началом Наполеона в страну пирамид интерес к египетской культуре разгорелся сперва в Европе, а затем и в России. Эти древние символы не характерны для нашей архитектуры, но их можно обнаружить, если знать, где искать. Например, жук скарабей – этот жук-навозник стал одним из самых почитаемых символов, олицетворяя возрождение, воскресение из мертвых в небесном мире и даже самого бога восходящего Солнца. По легенде, жук вышел из головы Осириса, а у нас его можно встретить, например, на фасаде доходного дома А. В. Виноградова (Большой пр. П. С., 65) или украшающим дверную группу в доме А. И. Нежинской (ул.Захарьевская, 23).

  • Пегасы на Большой Конюшенной

  • На гербе фасада дома И. В. Фон Бессера (Владимирский пр.,19)

  • Доходный дом Короткова (ул. Серпуховская, 14)

Пегас и Единорог

Только представьте, что кони на Аничковом мосту обрели крылья! «Впечатляет, но это сказки», – скажете вы. А вот и не сказки, в Петербурге можно встретить и этих мифических существ, хоть и не творения Клодта. Итак, Пегас – крылатый конь, сын Посейдона и горгоны Медузы. Возник он из крови отрубленной головы горгоны, вознесся на Олимп и принялся доставлять Зевсу громы и молнии. При этом Пегас – один из самых духовных и солнечных символов. Они запряжены в колесницы, везущие по небу богов и богинь, это элегантные, сильные, легкие кони. Они являются символом вдохновения, ведь от удара копытом Пегаса возник источник Гиппокрен, дающий вдохновение поэтам. Где встретить крылатых коней в Петербурге? На Большой Конюшенной, в Летнем дворце Петра Первого и на доходном доме Короткова (ул. Серпуховская, 14).

Есть в городе и еще один мифический конь – единорог. Как и любой символ, он несет в себе противоречия: будучи упомянутым в Библии как существо свирепое, беспощадное и дикое, также является олицетворением чистоты и девственности, часто ассоциируясь с образами Девы Марии и Христа. Заметить единорога можно, например, на гербе фасада дома И. В. Фон Бессера (Владимирский пр.,19).

  • Петровские ворота Петропавловской крепости

  • Доме городских учреждений, по Садовой улице, 55-57

  • Вознесенский проспект, 40-42

  • Доходный дом Алюшинского (Малый пр. П. С., 66/ул. Ленина, 32)

Демон

На фасадах петербургских домов можно встретить не только положительных героев. Демонов тут тоже предостаточно, причем эти персонажи появились впервые не где-нибудь, а на Петровских воротах Петропавловской крепости на заре истории города. На барельефе «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» летают целых пять этих опасных товарищей. В сюжете спрятана аллегория победы России над Швецией под Нарвой, и нечисть тут как нельзя кстати, чтобы показать истинное лицо противника. 

Но демоны также живут и на обычных домах рядовых горожан. Например, на Доме городских учреждений по Садовой улице, 55-57 и Вознесенском проспекте, 40-42. Предостаточно их и на фасаде доходного дома Алюшинского (Малый пр. П. С., 66 / ул. Ленина, 32). Неясно, защищает ли дома символ тьмы, охраняет или у него свои мотивы. Точно можно сказать одно – мир жителей фасадов не слишком отличается от нашего, баланс между положительными и отрицательными героями должен быть сохранен.

  • Особняк барона А. Л. Штиглица (Английская наб., 68)

Пчела и улей

Все наслышаны о тайных масонских символах, зашифрованных на фасадах зданий – циркуль, треугольник с глазом, пламенеющая звезда. Но вольные каменщики были гораздо изобретательнее, создавая свой символический язык.

Пчела – символ трудолюбия, скромности, бережливости, самоотдачи при работе на благо всего улья. Масонское братство использовало этот символ как аллегорию неусыпной работы членов их общества над своими душами. Еще раньше в Древней Греции и Древнем Египте пчела была знаком власти, она сопровождала многих древнегреческих богов, и являлась символом души. В Петербурге пчелы летают, например, по фасаду особняка барона А. Л. Штиглица (Английская наб., 68).

  • Доходный дом, Вознесенский пр., 44 и Садовая ул., 54

Веретено

Сказочный символ вечного сна красоты имеет еще множество значений, в том числе его тоже облюбовали и вольные каменщики. Вращающееся веретено – символ судьбы, атрибут греческой богини Афины Паллады. В масонстве этот предмет использует Мастер в одном из ритуалов – движущаяся, вращающаяся нить символизирует план будущего строительства, которое ведет это тайное братство. Веретено можно увидеть на доме компании Зингер на Невском проспекте в руках валькирии. На фризе доходного дома по адресу Вознесенский пр., 44 и Садовая ул., 54 можно разглядеть наполненные изобилием и пышностью предметы, среди которых есть и веретено. 

 

Текст и фото: Валерия Дроздецкая

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