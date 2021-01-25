Личный опыт: как чинить лавочки, убирать мусор и очищать стены домов с помощью портала «Наш Санкт-Петербург»

Портал для онлайн-обращений горожан «Наш Санкт-Петербург» запустился шесть лет назад по инициативе губернатора Георгия Полтавченко — это аналог столичного «Наш город Москва». Сервис действительно работает — решено уже больше 2,5 миллиона проблем. Можно написать о неубранном снеге или мусоре, неухоженном виде деревьев или кустов, повреждении архитектурных деталей, лужах или ямах — и еще миллионе бытовых городских изъянов. Петербуржец Сергей Иванов (имя изменено по просьбе героя) создал на этом портале около 200 обращений — и специально для «Собака.ru» написал колонку о том, как делать это правильно, чтобы город становился лучше прямо на ваших глазах.
В своей недавней колонке архитектурный критик Мария Элькина писала, что «идеальный горожанин еще и сам меняет и создает среду вокруг себя». Вы ведь замечали, что Петербург далек от совершенства? Неравнодушие и привычка действовать могут привести город в приличное состояние.
Полтора года назад я узнал о существовании портала «Наш Санкт-Петербург» и сразу же стал им пользоваться. Потому что меня раздражает, когда город покрывается нецензурными надписями, мусором разного калибра, скамейки ломаются, а свет в парадной не горит.
За полтора года я отправил около 200 обращений. По статистике, опубликованной на самом портале, за все время работы сайта с 2014 года поступило 2 821 142 сообщений от 193 831 горожан — это больше населения Адмиралтейского района.
Подачу обращений на портал можно сравнить с возделыванием огорода. Нужно выбирать сорта, аккуратно сажать, тщательно пропалывать, разумно поливать и постоянно и следить за тем, чтобы никто не поклевал, не съел и не вытоптал. Ну и вообще — чтобы хотя бы что-нибудь проросло.
Отправка конкретной жалобы — еще даже не полдела. «Наш Санкт-Петербург» улучшает жизнь горожанина только в том случае, если вы знаете, как им правильно пользоваться. Сначала стоит разобраться в классификаторе проблем. Он написан на жутком, просто эталонном канцелярите: зеленые насаждения тут «утрачивают свою жизнеспособность и декоративную ценность», а может случиться и «зарастание участков кладбищ сорной кустарниковой растительностью».
Бегло изучив казенный язык, стоит добиться главного: чтобы ваши обращения были приняты. На портале работают модераторы, и именно они проверяют сообщение на корректность: нужно, чтобы в тексте с описанием проблемы был указан верный классификатор и адрес, а к нему была прикреплена подтверждающая фотография. Если что-то не так, то заявку могут отклонить, отправив на доработку. Если вы отправили фотографию, на которой видно несколько информационных щитов и на каждом есть неподобающая надпись, могут попросить составить по каждому щиту отдельную заявку.
После проверки модератором заявка улетает исполнителю: в комитет по благоустройству, районную администрацию и так далее — обращения от горожан принимают более 3000 организаций. Список проблем и сроки решения опубликованы здесь, на решение проблем службам дается от четырех до 29 дней, но часто это происходит быстрее. Если вы не найдете в списке свою боль, то можно попробовать написать письмо через Электронную приемную обращений граждан.
Самый неприятный статус обращения — это «промежуточный ответ». Это значит, что, скорее всего, сроки решения перенесены или нужно писать уже в другие профильные ведомства. Большинство заявок, не требующих капитальных усилий, по моему опыту, устраняют быстро. Есть и исключения: например, железобетонные глыбы, которые показывал в своем видео блогер Илья Варламов, районная администрация обещала убрать только в 2022 году.
Почему портал «Наш Санкт-Петербург» — это круто? Им удобно пользоваться, авторизоваться можно, используя учетную запись «Госуслуг» или без нее. Часто бывает, что управляющие компании, коммунальщики и другие службы игнорируют ваши просьбы. В таком случае портал остается чуть ли не единственным местом, где вам помогут: сделают все быстро, составят письменный акт и фотофиксацию. При этом после решения проблемы исполнитель прикладывает подтверждающую фотографию, сделанную с того же ракурса, что и у вас. У каждого объекта в городе (двор, дом, улица, мост) есть своя обслуживающая организация, которая несет ответственность, если с ним что-то не так. Результат работы можно оценить и написать развернутый комментарий.
Меня можно причислить к евангелистам портала: я рассказываю своим друзьям и знакомым, какой он классный. «Наш Санкт-Петербург» — волшебный стимул, заставляющий людей работать. Изменения бросаются в глаза: в парадной сделали ремонт, набережная стала чище, разрушенные машины убрали, скамейки в нескольких дворах починили. Приятно осознавать, что улучшаешь город.
В среднем на отправку обращения у меня уходит примерно десять минут: фотографирую проблему, захожу на портал, заполняю все поля и нажимаю «отправить». Это часто эффективнее, чем пытаться самостоятельно решить проблему: однажды я вышел на стихийный субботник, и вместе с жителями района полтора часа убирал мусор.
Конечно, жаль, что почти все ответственные службы находятся в реактивном, а не в проактивном режиме. Вместо того, чтобы решать проблемы системно и предотвращать потенциальные жалобы, они работают лишь по требованию, одинаково реагируя на повторяющиеся проблемы.
Психолог и психогеограф Колин Эллард в книге «Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие» детально показывает, что человек находится под властью окружающего пространства. Меняя город, мы улучшаем и свое самочувствие.
Я считаю, что сделать Петербург чистым, опрятным и безопасным — долг каждого, считающего себя настоящим петербуржцем. Тысячи людей пишут каждый день гневные комментарии, поливая грязью городскую среду. Но как засиял бы город, если всю эту энергию направить на реальное преображение Петербурга!
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