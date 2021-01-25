Личный опыт: как чинить лавочки, убирать мусор и очищать стены домов с помощью портала «Наш Санкт-Петербург»

В своей недавней колонке архитектурный критик Мария Элькина писала, что «идеальный горожанин еще и сам меняет и создает среду вокруг себя». Вы ведь замечали, что Петербург далек от совершенства? Неравнодушие и привычка действовать могут привести город в приличное состояние.

Полтора года назад я узнал о существовании портала «Наш Санкт-Петербург» и сразу же стал им пользоваться. Потому что меня раздражает, когда город покрывается нецензурными надписями, мусором разного калибра, скамейки ломаются, а свет в парадной не горит.

За полтора года я отправил около 200 обращений. По статистике, опубликованной на самом портале, за все время работы сайта с 2014 года поступило 2 821 142 сообщений от 193 831 горожан — это больше населения Адмиралтейского района.

Подачу обращений на портал можно сравнить с возделыванием огорода. Нужно выбирать сорта, аккуратно сажать, тщательно пропалывать, разумно поливать и постоянно и следить за тем, чтобы никто не поклевал, не съел и не вытоптал. Ну и вообще — чтобы хотя бы что-нибудь проросло.