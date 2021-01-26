Профессор Университета ИТМО Вячеслав Кулагин: «До сих пор удивлен, что мы пережили блокаду»

Университет ИТМО сейчас едва ли не самый передовой вуз Петербурга. Вы работаете в нем всю сознательную жизнь. Как так получилось?

Я окончил школу № 211 на Гороховой, в которой еще учились актер Владислав Стржельчик и экс-губернатор Петербурга Григорий Полтавченко. Честно, совершенно не представлял, куда мне податься после школы. А ЛИТМО, это старое название Университета ИТМО, был недалеко от моего дома. Я подал документы на факультет оптики, но не прошел по баллам, получилось поступить только на вечернее отделение. Но благо учился хорошо, перевелся на дневное отделение факультета радиотехники.

На последнем курсе я ухаживал за девушкой с параллельного потока, как раз с оптики, на которой начинал. Все шло к тому, что ее распределят на предприятие в Ленинграде, а меня отправят куда-нибудь в Казань. Но внезапно меня вызвали в деканат и предложили остаться в ЛИТМО и заниматься наукой. А мне не то чтобы сильно хотелось: я был спортсменом, занимался футболом и хоккеем и о диссертациях, кафедрах и прочей ученой жизни совершенно не думал. Но я согласился. Так до сих пор с 1960 года и работаю: стал кандидатом технических наук, выпустил более 2500 готовых инженеров‑радиотехников, написал 8 учебников.

Вернемся в ваше детство — все 900 дней блокады вы провели в Ленинграде?

Да, до самого последнего дня. В 1941 году мне было пять лет. Когда началась Великая Отечественная война, мой отец, офицер ВМФ, занимался ремонтом кораблей в Лиепае (Латвия). Мы были там вместе с ним, быстро собрались и выдвинулись в Ленинград. Уже из Ленинграда предложили эвакуацию, но мама настояла на том, чтобы остаться.

У меня до сих пор кривые пальцы, я отморозил их зимой 1942 года. Мы жили в коммунальной квартире, делили ее еще с пятью семьями. Бабушка по линии отца довольно быстро умерла, стала сдавать и мама. Она слегла, и в общем-то все шло к смерти от дистрофии. Но отец моего соседа, такого же маленького мальчика, служил на Ленинградском фронте, получил ранение, и его отправили в родной город. С собой он привез несколько армейских пайков. В одном из них оказался рис, из него сделали отвар, и мама быстро встала на ноги.

Как вы выжили в страшные сорокаградусные морозы?

До сих пор удивлен, что мы пережили блокаду. Как-то пошли к Спасу на Крови с мамой — с его деревянных свай все собирали щепки, чтобы протопить квартиры. Я замерз, и мама отправила меня домой. И вдруг вижу — около Банковского моста стоит офицер. Спрашивает, куда, мол, иду. Отвечаю — домой. Он завел меня во двор и дал два кусочка хлеба. Разделили их на всех соседей и съели.