«Ленэнерго» составило список трансформаторных будок Петербурга, на которых возможно размещение стрит-арта

В «Ленэнерго» напомнили о том, что никогда не возражали против размещения граффити и стрит-арта на своих трансформаторных подстанциях — однако только в том случае, если изображения в официальном порядке согласуются с органами власти. Если этого не сделать, в отношении компании будут составлены административные протоколы, и она вынуждена своими силами ликвидировать несанкционированные изображения.

Напомним, в августе 2020 года Государственная административно-техническая инспекция выявила нарушения на 29 трансформаторных будках, находящихся в ведении «Ленэнерго». Так, во избежании штрафов должны были закрасить как минимум два стрит-арт изображения от объединения художников HoodGraff — портрет Сергея Бодрова на площади Александра Невского и Зины Портновой на Новгородской улице.

В сентябре по инициативе депутата Законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока удаление стрит-арта с трансформаторных будок отложили на срок до 1 февраля 2021 года. Предполагалось, что за это время ЗакС и Смольный должны будут найти алгоритм согласования нанесения изображений, а также упростить существующий порядок.