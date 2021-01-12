«Ленэнерго» составило список трансформаторных будок Петербурга, на которых возможно размещение стрит-арта

«Россети Ленэнерго» составило список трансформаторных подстанций Петербурга, где возможно размещение граффити и стрит-арта. Для этого авторам необходимо будет соблюсти официальную процедуру согласования уличного изображения.
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Фото: HoodGraff
В списке значатся 43 трансформаторные подстанции, на которых уличные художники могут оставить свои работы:
- Светлановский проспект, 107 лит. Б
- Ленская улица, 16, корпус 1 лит. Б
- Гражданский проспект, 75, корпус 3 лит. Б
- Проспект Большевиков, 3, корпус 1 лит. Ж
- Товарищевский проспект, 8, корпус 1
- Проспект Дыбенко, 27, корпус 1
- Шлиссельбургский проспект, 2, корпус 1
- Проспект Большевиков, 33, корпус 1
- Улица Уточкина, 2/1
- Проспект Авиаконструкторов, 11, корпус 1 лит Б
- Улица Стародеревенская, 26/2 лит А
- Улица Туристская, 8/3
- Проспект Авиаконструкторов, 31
- Земский переулок, 8/2 лит Б
- Проспект Авиаконструкторов, 25
- Купчинская улица, 17, корпус 1
- Купчинская улица, 12
- Софийская улица, 50 лит Б
- Софийская улица, 29 лит Б
- Будапештская улица, 71, корпус 6 лит А
- Будапештская улица, 91, корпус 1 лит А
- Будапештская улица, 114 лит А
- Рыбацкий проспект, 51
- Рыбацкий проспект, 2 лит А
- Проспект Обуховской Обороны, 305 лит А
- Проспект Обуховской Обороны, 303 лит А
- Шлиссельбургский проспект, 36, корпус 1 лит А
- Шлиссельбургский проспект, 8, корпус 1 лит Д
- Улица Седова, 25/71 лит А
- Улица Седова 102
- Улица Седова, 80 лит 3
- Улица Костюшко, 6 лит Р
- Проспект Юрия Гагарина, 63 лит А
- Проспект Юрия Гагарина, 42 лит А
- Проспект Юрия Гагарина, 18, корпус 1 лит Т
- Витебский проспект, 99, корпус 2 лит А
- Улица Орджоникидзе, 31, корпус 2 лит А
- Улица Орджоникидзе, 31, корпус 3 лит Т
- Улица Краснопутиловская, 127 лит Т
- Улица Кубинская, 18, корпус 2 лит Т
- Улица Репищева, 17, корпус 1 лит Б
- Улица Репищева, 19, корпус 1 лит Б
- Улица Репищева, 21, корпус 2 лит Б
В «Ленэнерго» напомнили о том, что никогда не возражали против размещения граффити и стрит-арта на своих трансформаторных подстанциях — однако только в том случае, если изображения в официальном порядке согласуются с органами власти. Если этого не сделать, в отношении компании будут составлены административные протоколы, и она вынуждена своими силами ликвидировать несанкционированные изображения.
Напомним, в августе 2020 года Государственная административно-техническая инспекция выявила нарушения на 29 трансформаторных будках, находящихся в ведении «Ленэнерго». Так, во избежании штрафов должны были закрасить как минимум два стрит-арт изображения от объединения художников HoodGraff — портрет Сергея Бодрова на площади Александра Невского и Зины Портновой на Новгородской улице.
В сентябре по инициативе депутата Законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока удаление стрит-арта с трансформаторных будок отложили на срок до 1 февраля 2021 года. Предполагалось, что за это время ЗакС и Смольный должны будут найти алгоритм согласования нанесения изображений, а также упростить существующий порядок.
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