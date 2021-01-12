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«Ленэнерго» составило список трансформаторных будок Петербурга, на которых возможно размещение стрит-арта

«Россети Ленэнерго» составило список трансформаторных подстанций Петербурга, где возможно размещение граффити и стрит-арта. Для этого авторам необходимо будет соблюсти официальную процедуру согласования уличного изображения.

  • Фото: HoodGraff

В списке значатся 43 трансформаторные подстанции, на которых уличные художники могут оставить свои работы:

  1. Светлановский проспект, 107 лит. Б
  2. Ленская улица, 16, корпус 1 лит. Б
  3. Гражданский проспект, 75, корпус 3 лит. Б
  4. Проспект Большевиков, 3, корпус 1 лит. Ж
  5. Товарищевский проспект, 8, корпус 1
  6. Проспект Дыбенко, 27, корпус 1
  7. Шлиссельбургский проспект, 2, корпус 1
  8. Проспект Большевиков, 33, корпус 1
  9. Улица Уточкина, 2/1
  10. Проспект Авиаконструкторов, 11, корпус 1 лит Б
  11. Улица Стародеревенская, 26/2 лит А
  12. Улица Туристская, 8/3
  13. Проспект Авиаконструкторов, 31
  14. Земский переулок, 8/2 лит Б
  15. Проспект Авиаконструкторов, 25
  16. Купчинская улица, 17, корпус 1
  17. Купчинская улица, 12
  18. Софийская улица, 50 лит Б
  19. Софийская улица, 29 лит Б
  20. Будапештская улица, 71, корпус 6 лит А
  21. Будапештская улица, 91, корпус 1 лит А
  22. Будапештская улица, 114 лит А
  23. Рыбацкий проспект, 51
  24. Рыбацкий проспект, 2 лит А
  25. Проспект Обуховской Обороны, 305 лит А
  26. Проспект Обуховской Обороны, 303 лит А
  27. Шлиссельбургский проспект, 36, корпус 1 лит А
  28. Шлиссельбургский проспект, 8, корпус 1 лит Д
  29. Улица Седова, 25/71 лит А
  30. Улица Седова 102
  31. Улица Седова, 80 лит 3
  32. Улица Костюшко, 6 лит Р
  33. Проспект Юрия Гагарина, 63 лит А
  34. Проспект Юрия Гагарина, 42 лит А
  35. Проспект Юрия Гагарина, 18, корпус 1 лит Т
  36. Витебский проспект, 99, корпус 2 лит А
  37. Улица Орджоникидзе, 31, корпус 2 лит А
  38. Улица Орджоникидзе, 31, корпус 3 лит Т
  39. Улица Краснопутиловская, 127 лит Т
  40. Улица Кубинская, 18, корпус 2 лит Т
  41. Улица Репищева, 17, корпус 1 лит Б
  42. Улица Репищева, 19, корпус 1 лит Б
  43. Улица Репищева, 21, корпус 2 лит Б

В «Ленэнерго» напомнили о том, что никогда не возражали против размещения граффити и стрит-арта на своих трансформаторных подстанциях — однако только в том случае, если изображения в официальном порядке согласуются с органами власти. Если этого не сделать, в отношении компании будут составлены административные протоколы, и она вынуждена своими силами ликвидировать несанкционированные изображения.

Напомним, в августе 2020 года Государственная административно-техническая инспекция выявила нарушения на 29 трансформаторных будках, находящихся в ведении «Ленэнерго». Так, во избежании штрафов должны были  закрасить как минимум два стрит-арт изображения от объединения художников HoodGraff — портрет Сергея Бодрова на площади Александра Невского и Зины Портновой на Новгородской улице.

В сентябре по инициативе депутата Законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока удаление стрит-арта с трансформаторных будок отложили на срок до 1 февраля 2021 года. Предполагалось, что за это время ЗакС и Смольный должны будут найти алгоритм согласования нанесения изображений, а также упростить существующий порядок.

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