Нарушения на трансформаторных подстанциях «Ленэнерго» ГАТИ нашла в рамках «Недели чистоты». В ходе инспекции по Центральному району было составлено 18 постановлений с назначением штрафных санкций общей суммой 2 миллиона 340 тысяч рублей. Среди них — несогласованные стрит-арт-портреты Зины Портновой и Сергея Бодрова от художников из петербургского объединения HoodGraff.

Для того, чтобы избежать штрафов, «Ленэнерго» должны закрасить изображения — в случае невыполнения предписания компании заплатить от 200 до 500 тысяч рублей за каждое изображение. Как сообщает телеканал «78», под уничтожение также попадает стрит-арт с Виктором Цоем во дворе на Маяковской. В пресс-службе «Ленэнерго» уточнили, что не возражают против изображений, которые стали достопримечательностями Петербурга — однако их все же придется закрасить.

В апреле 2019 года «Собака.ru» заметила участников команды HoodGraff за работой — они стирали собственный стрит-арт с Цоем со стены в одном из дворов на площади Восстания. Тогда художники планировали сохранить интригу, а заодно и подать хороший пример. Позже художники показали, как выглядит обновленный портрет фронтмена группы «Кино» — выпустив видео об этом.

HoodGraff также восстановили стрит-арт-посвящение Сергею Бодрову — в образе Данилы Багрова из «Брата» Балабанова. Теперь герой 90-х изображен в полуанфас, а главные атрибуты, шерстяной свитер грубой вязки и наушники, более детализированы. А в сквере на Литейном проспекте художники оставляли свой стрит-арт и раньше — в разное время там появлялось изображение лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, портрет Альберта Эйнштейна и даже кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

К 1 апреля художники из петербургского объединения HoodGraff создали новый стрит-арт «Крутое пике» в сквере на Литейном проспекте. Работа обыгрывала любую жизненную ситуацию, вот несколько примеров, приведенных авторами: «Ты и твой кореш», «Мама, я теперь стример!», «Когда не успел обнулиться». Однако «Крутое пике» не продержалось и сутки — днем 2 апреля изображение закрасили ярко-желтой краской.