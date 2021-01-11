Кто, откуда и зачем переезжал в Петербург в XIX и начале XX века? Объясняет Лев Лурье

Из пяти главных российских сословий (дворяне, лица духовного звания, потомственные граждане, мещане, крестьяне) в Петербурге преобладали, и чем дальше, тем больше, именно крестьяне. Так, в 1865 году они составляли 27,0 % от всего населения Санкт-Петербурга, в 1869 — 31,0%,в 1881 — 41,9%, в 1890 — 50,3%,в 1897 — 59,1%, в 1900 — 63,0%, в 1910 — 70,0 %.

Подавляющее большинство крестьян — горожане в первом поколении: согласно петербургской переписи 1910 года, в столице родились 41% дворян, 57% мещан и только 24% крестьян (в 1900 — 22%). Среди крестьянских детей до 10 лет в Петербурге 1910 года родилось 65 %, среди крестьян в возрасте от 16 до 30 лет — 11%, от 31 до 40 — 6%.

Рассмотрим количество отходников в Петербурге по месту, откуда они приезжали в столицу. Обычно мигрантов считают по губерниям, из которых они прибыли. Губернский принцип положен в основу важнейшей для темы пионерской монографии Натальи Юхнёвой, и это легко объяснимо. Такой масштаб принят и в городских переписях, и в Первой всеобщей переписи населения 1897 года. На самом же деле интенсивность отхода и его специализация локализуются не губернией (это слишком крупный масштаб), а уездом, волостью, конкретной деревней.