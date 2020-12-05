«Хуже не будет»: Лев Лурье подводит итоги 2020 года

Самое время подводить итоги этого сумбурного года: о самых значимых событиях 2020-го и их последствиях на лекции в «Летучем Голландце» порассудил историк и знаток петербургской жизни Лев Лурье. «Собака.ru» записала самое важное.
Мишустин стал председателем правительства РФ, сменив на посту Медведева
16 января
2020 год начался с того, что Дмитрий Медведев покинул кабинет председателя правительства и занял почетную должность заместителя председателя совета безопасности. Его уход является важной частью процесса смены политической элиты. Нашей страной правят мои ровесники — люди, родившиеся после войны, так называемое поколение baby boom. К нему принадлежит практически вся верхушка нашего государства: Матвиенко, Патрушев, Нарышкин, старший Итенберг, Игорь Ковальчук, Владимир Путин. Это люди, жизнь которых прошла под руководством Леонида Ильича Брежнева. Это было особое время — довольно мягкое для нашей страны. В тюрьму сажали намного реже: были всего три небольшие политические зоны, две в Потьме и одна в Перми, все несогласные там умещались. Именно при Брежневе и Андропове была разрешена эмиграция для недовольных – возможность уехать, если тебе не нравится в этой стране, появилась только тогда.
Поколение Брежнева и поколение Путина похожи в том смысле, что если в 1964 году человек занимал место первого секретаря обкома партии, то, скорее всего, в 1982 году, если он не умирал, он переходил на место первого секретаря обкома партии. Я помню, в Одессе однажды сняли проворовавшегося начальника городской тюрьмы — это был редкий случай, обычно люди с таких должностей уходили вперед ногами. Вот только его не выгнали, а назначили главой оперного театра, а руководителя театра отправили управлять тюрьмой. Это у Леонида Ильича называлось «бережным отношением к кадрам».
Обсуждая смену элит, стоит помнить, что последние годы царствования всегда самые тяжелые. Концы правления Николая I, Александра I, Николая II, Сталина были страшными, это период застоя и напряжения.
Терешкова: Путин навсегда
10 марта
Валентина Терешкова произнесла уже ставшую знаменитой речь, в которой предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. Видимо, было решено, что повторение хода с преемником — то ли неприлично, то ли рискованно. Началась подготовка к голосованию за поправки в конституцию. Это совпало с тем, что глава «Роснефти» Игорь Сечин решил сделать так, чтобы американская сланцевая нефть оказалась нерентабельной и таким образом умерла. Он попытался договориться с Саудовской Аравией, это наложилось на те отношения, которые у этой страны сложились с США. В результате произошло резкое падение цены на нефть, цена доллара скакнула с 60 до 80 рублей. Это, конечно, не могло способствовать единодушному принятию поправок и стало проблемой для администрации президента. После этого было официально объявлено о начале пандемии коронавируса, которая все еще не закончилась.
Пандемия
С марта
Я бы не сказал, что российское здравоохранение и система управления совсем провалились в решении этой проблемы. Неприятное впечатление произвело нежелание говорить правду — очевидно, что официальные цифры заболеваемости и смертности все время подкручивались в ту или иную сторону, исходя из политических соображений.
Серьезное значение пандемия имела для нашего города — уверен, у нее будут политические последствия. Когда Александр Беглов только начал руководить городом, он выступил перед студентами политехнического института: говорил, что главная наша задача – повышение обороноспособности страны, потому что на нас в любой момент могут напасть. Коронавирус и стал для нас войной, это проверка того, как действует система. И эту проверку провалили — особенно весной, когда были огромные очереди машин скорой помощи у Покровской и Боткинской больниц.
Вопрос, на который, я надеюсь, когда-нибудь, нам ответят – почему уровень смертности в Петербурге значительно выше, чем в других регионах, включая Ингушетию и Дагестан, где уровень медицины очевидно ниже, чем у нас. Я прочел версию, что это связано с большим количеством пенсионеров, но на самом деле это не так — есть субъекты в стране, в которых больше людей пожилого возраста. В некоторые дни количество умерших у нас выше, чем в Москве — хотя население там как минимум 12 млн против наших 5 млн. Но в слабости городского начальства есть и плюсы — если начинается критика, они отступают, поэтому бороться имеет смысл, они реагируют.
Открытие памятника в честь 75-летия победы под Ржевом
30 июня
Из-за пандемии пришлось отменить парад Победы — взамен открыли этот, в общем, недурной на фоне большинства монументов ВОВ памятник. Главное — поставили его на месте, где мы не победили, а потеряли больше миллиона человек. Наступление подо Ржевом ничем не кончилось, это было главное поражение в карьере Жукова.
Голосование на пеньках
1 июля
Знаменитое голосование на пеньках, которое принесло 80% за изменение конституции. Результаты не вызвали больших протестов, потому что их объявление наложилось на коронавирус, людям было не до этого. Мы пока не знаем, во что это выльется. Я надеюсь, что новые поправки будут висеть в качестве ружья, как у Чехова в «Чайке», но это ружье никогда не выстрелит.
Арест Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края
9 июля
Сразу после голосования за поправки началось важное протестное движение, которое не похоже на то, что мы видели в 2012 году. Тогда за митингами стояла московская и петербургская интеллигенция. А протесты, начавшиеся после ареста Фургала, напоминают скорее Россию Пугачева и Разина, чем Герцена. Неизвестный никому случайно выбранный губернатором по договоренности с ЛДПР бизнесмен Фургал, занимавшийся сбором и вывозом за границу черного металла, вдруг оказался настолько популярным, что каждое воскресенье жители 500-тысячного Хабаровска выходят требовать, чтобы его хотя бы судили в Хабаровске. И тут важно сказать, что Россия — крайне неоднородная страна. Кубанское и мурманское правосудие — разные, цензура в Архангельске и в Чечне отличаются. Есть области, в которых существует клановая система, которые ближе к азиатской деспотии. Я думаю, что кусок России от Сибири на Восток, где никогда не было крепостного права – это не вполне покорная Россия. Что-то подобное могло бы произойти и в Благовещенске, и в Якутске, и во Владивостоке, и в Магадане.
Выборы в Беларуси
9 августа
Выборы в Баларуси — в результате тоже 80%, но теперь за Лукашенко. В стране после этого произошел раскол: люди выходят на демонстрации, попадают в тюрьмы. В авангарде движения — Минск с его развитой IT-индустрией.
Отравление Навального
20 августа
История с Алексеем Навальным примечательна, прежде всего тем, что идея не признавать очевидного – вредоносна. Я не знаю, кто дал Навальному «новичок». Он испортил жизнь десяткам больших начальников, у которых большое количество скелетов в шкафу. Почему бы не сказать: «Кто-то украл боевое вещество». Если вы считаете, что у него был панкреатит, то почему в Омске ему не поставили этот диагноз? И почему его выпустили из страны?
Это поразительная история провалов, из-за которых пришлось много врать — одна ошибка вела за собой следующие. Это, конечно, сильнейший удар по репутации страны.
Президентские выборы в США: Байден 306 / Трамп 232.
Наконец, последнее, о чем я хочу сказать – это выборы в США. Я жил в Америке около 2,5 года, преподавал в одном из десяти лучших колледжей страны, в котором учатся дети богатых родителей. Колледж стоит на горе, а внизу находится Уотервилл – город на плотине. Я жил там один, без семьи, и каждый вечер проводил в местном пабе — так подружился с местным населением. Эта ненависть горожан снизу к людям в колледже поразительна. Есть глубинная Америка — люди там действительно не знают, что есть город Москва, потому что эта информация им не нужна, зато они помнят всех игроков своей бейсбольной команды. Они живут в своем городке или на своей ферме, ездят в ближайший город, где есть plaza и wallmart. Глубинная Америка хочет, чтобы ее не дурили, не навязывали новые системы ценностей и не произносили непонятные слова. Это герои Тарантино – большие мужчины, которые возят грузовики, а знакомясь с девчонками, бьют их по попе. Для которых существует церковь, выпивка, рыбалка, охота и соседи. Сегодня мы видим расколотую Америку.
Итоги 2020
Сейчас я уверен в одном — хуже не будет. Во-первых, в течение нескольких месяцев, возможно, даже в ближайшее время появится вакцина от коронавируса, которая, как я думаю, вызовет резкий рост экономики, в том числе и у нас. Огромное количество «отложенных надобностей», которые будут выброшены на рынок, смогут капитализироваться. Наша экономика, при всех скрепах, крепко связана с Западом, поэтому, если там начнется промышленный подъем, то соответственно поднимутся цены и на вывозимое нами сырье. В Петербург вернутся туристы — пусть они вас раздражают, но они приносят нашему городу огромное количество денег.
В политическом смысле, надеюсь, нас не ожидают серьезные заморозки, потому что старые люди консервативны. Особые злодейства можно ожидать от молодых и хищных. А старые хищники моего поколения уже становятся беззубыми, поэтому кусают не так сильно.
Записала Тельгерекова Галина