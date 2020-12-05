«Хуже не будет»: Лев Лурье подводит итоги 2020 года

Мишустин стал председателем правительства РФ, сменив на посту Медведева

16 января

2020 год начался с того, что Дмитрий Медведев покинул кабинет председателя правительства и занял почетную должность заместителя председателя совета безопасности. Его уход является важной частью процесса смены политической элиты. Нашей страной правят мои ровесники — люди, родившиеся после войны, так называемое поколение baby boom. К нему принадлежит практически вся верхушка нашего государства: Матвиенко, Патрушев, Нарышкин, старший Итенберг, Игорь Ковальчук, Владимир Путин. Это люди, жизнь которых прошла под руководством Леонида Ильича Брежнева. Это было особое время — довольно мягкое для нашей страны. В тюрьму сажали намного реже: были всего три небольшие политические зоны, две в Потьме и одна в Перми, все несогласные там умещались. Именно при Брежневе и Андропове была разрешена эмиграция для недовольных – возможность уехать, если тебе не нравится в этой стране, появилась только тогда.

Поколение Брежнева и поколение Путина похожи в том смысле, что если в 1964 году человек занимал место первого секретаря обкома партии, то, скорее всего, в 1982 году, если он не умирал, он переходил на место первого секретаря обкома партии. Я помню, в Одессе однажды сняли проворовавшегося начальника городской тюрьмы — это был редкий случай, обычно люди с таких должностей уходили вперед ногами. Вот только его не выгнали, а назначили главой оперного театра, а руководителя театра отправили управлять тюрьмой. Это у Леонида Ильича называлось «бережным отношением к кадрам».

Обсуждая смену элит, стоит помнить, что последние годы царствования всегда самые тяжелые. Концы правления Николая I, Александра I, Николая II, Сталина были страшными, это период застоя и напряжения.

Терешкова: Путин навсегда

10 марта

Валентина Терешкова произнесла уже ставшую знаменитой речь, в которой предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. Видимо, было решено, что повторение хода с преемником — то ли неприлично, то ли рискованно. Началась подготовка к голосованию за поправки в конституцию. Это совпало с тем, что глава «Роснефти» Игорь Сечин решил сделать так, чтобы американская сланцевая нефть оказалась нерентабельной и таким образом умерла. Он попытался договориться с Саудовской Аравией, это наложилось на те отношения, которые у этой страны сложились с США. В результате произошло резкое падение цены на нефть, цена доллара скакнула с 60 до 80 рублей. Это, конечно, не могло способствовать единодушному принятию поправок и стало проблемой для администрации президента. После этого было официально объявлено о начале пандемии коронавируса, которая все еще не закончилась.