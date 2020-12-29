2020 год в Петербурге стал самым теплым за всю историю наблюдений

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, зима в 2020 году была очень теплой и нетипичной для этого времени года. Весна и лето прошли со средними температурными значениями, хоть изредка и фиксировались отдельные краткосрочные аномалии. Осень также была теплой, а осадков в течение года было мало.

«Годовая температура воздуха стала самой высокой и самой экстремальной за все время наших не только экспериментальных наблюдений, которые ведутся с 1881 года, но можно также говорить о тех 280 годах измерений, которые у нас имеются в целом», — приводит «Фонтанка» слова Колесова.

Последний месяц уходящего года также был аномально теплым — температура воздуха в Петербурге фиксировалось высокая, но не экстремальная. Осадки были в пределах нормы, а солнце светило в совокупности почти 13 часов. Рекордным по солнечному сиянию был декабрь 1998 года — 16 часов.

«Основное, что можно сказать на этот счет — солнце, в основном, светило в период морозной погоды, то есть в первой половине этого месяца. Начиная со второй половины город живет под облаками: кроме вчерашнего дня, когда ненадолго выглянуло солнце, мы обходимся без него уже почти 15 дней», — добавил синоптик.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на Новый год. Погоды «как в фильме» в новогоднюю ночь не будет — зима наверстает упущенное уже в период долгих праздников. Также прогнозировал превышение нормы средней температуры в Петербурге в преддверии Нового года на 4-8 градусов научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.