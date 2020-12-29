Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на Новый год

Сейчас в Петербурге холодная погода — от 1 до 3 градусов ниже нуля. Однако в ближайшие дни это изменится. Согласно прогнозу синоптика, в канун Нового года в городе установится «уверенный плюс», который продержится и в новогоднюю ночь, и 1 января. Виной «уверенному плюсу» циклон, который в преддверии Нового года вплотную подойдет к Петербургу. Помимо потепления, он принесет с собой осадки в виде мокрого снега.

«В дальнейшем, 2 января, тоже положительная температура, и только 3-го начинается понижение, которое, я надеюсь, сохранится», — приводит «Фонтанка» слова Колесова.

Морозная погода придет в Петербург начиная с 3 января. В этот день и далее до конца новогодних праздников столбики термометров будут показывать исключительно отрицательные значения. Средняя температура в период долгих выходных составит от 3 до 8 градусов ниже нуля. В рождественскую ночь, 7 января, и в ночь на 9 января ожидается понижение до -10 градусов.

«Каких-либо неблагоприятных погодных явлений, вроде штормов, на период предстоящих выходных дней мы не прогнозируем. Погода ожидается спокойная», — добавил Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 30 декабря, ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ночью от -1 до -3 градусов, днем от 0 до +2. На дорогах гололедица. В четверг, 31 декабря, ночью небольшой мокрый снег, днем — мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток от 0 до +2 градусов. 1 января ночью местами небольшие осадки, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток от 0 до 2 градусов со знаком «плюс».

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также прогнозировал превышение нормы средней температуры в Петербурге в преддверии Нового года на 4-8 градусов. С большей вероятностью 31 декабря в городе пройдут дожди.