Какая погода ожидается в новогоднюю ночь в Петербурге? Рассказывают в Гидрометцентре

По словам эксперта, в городе температура превысит норму на 4-8 градусов. «Осадки в виде дождя 31 декабря пойдут с большой вероятностью», — добавил он.

А сегодня, 27 декабря, город окажется между двумя циклонами «Гретой» и «Белой». Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос», на метеорологические условия в Петербурге будет влиять небольшой, промежуточный гребень высокого атмосферного давления. Так, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, при этом без существенных осадков. Температура воздуха составит от -3 до -5 градусов, а в Ленобласти — от -2 до -7, что соответствует климатической норме. Порывы ветра будут достигать 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, отметил Леус.