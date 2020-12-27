Песков рассказал о планах Путина сделать прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин «в обозримой перспективе» сообщит о своей вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканал «Россия 1», пишет «РИА Новости».
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Фото: Shutterstock
Как передает Песков, Путин обязательно вакцинируется. «Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — добавил пресс-секретарь.
Напомним, ранее Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в результате исследований подтвердилось безопасное применение вакцины для пожилых людей.
В Петербурге массовую вакцинацию от коронавируса планируют начать в середине января. «Приоритет, конечно, будет отдаваться медикам, педагогам и силовикам, но всегда будут оставаться места», — добавил вице-губернатор Олег Эргашев.
В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступила в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году. Добавим, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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