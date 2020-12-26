Стало известно, какие цены на проезд утверждены в Петербурге с 2021 года

С 2021 года в Петербурге изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Так, с 1 января разовый проезд в метро подорожает до 60 рублей, поездка на наземном транспорте — до 55 рублей. При этом в пресс-службе уточнили, что новые цены коснутся в основном туристов, а не местных жителей. Одна поездка в метро по «Подорожнику» обойдется в 41 рубль, а на наземном транспорте — в 36 рублей. По карте «Мир» стоимость одной поездки составит 44 рубля, а «по Единой Карте Петербуржца» — 39 рублей. Сэкономить можно и с помощью мобильного приложения: для карты «Мир» — 33 рубля, для ЕКП — 36 рублей.
Напомним, ранее мы писали об изменениях в работе общественного транспорта Петербурга в период новогодних праздников. Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи петербуржцы не смогут воспользоваться общественным транспортом. 1 января 2021 года и 7 января 2021 года ночное движение метрополитена и наземного транспорта осуществляться не будет.
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