Стало известно, какие цены на проезд утверждены в Петербурге с 2021 года

Так, с 1 января разовый проезд в метро подорожает до 60 рублей, поездка на наземном транспорте — до 55 рублей. При этом в пресс-службе уточнили, что новые цены коснутся в основном туристов, а не местных жителей. Одна поездка в метро по «Подорожнику» обойдется в 41 рубль, а на наземном транспорте — в 36 рублей. По карте «Мир» стоимость одной поездки составит 44 рубля, а «по Единой Карте Петербуржца» — 39 рублей. Сэкономить можно и с помощью мобильного приложения: для карты «Мир» — 33 рубля, для ЕКП — 36 рублей.