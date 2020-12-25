Выборгский парк Монрепо сделал вход бесплатным для всех посетителей 1 января

В период новогодних праздников парк будет работать в обычном зимнем режиме — с 09:00 до 18:00. С 18:00 до 21:00 парк открыт только на выход. 1 января вход для всех посетителей будет бесплатным.

Напомним, ранее в выборгском парке Монрепо восстановили Библиотечный флигель XIX века. Реставраторы собирали его из исторических бревен в течение нескольких лет. Завершающим этапом работ по сбору сруба стала установка башенки.

Также реставраторы закончили работы по воссозданию пристани Главной — пирса у Чайной беседки. Исторический облик вернули четырем площадкам, но теперь к ним нельзя швартоваться.

Парк Монрепо расположен на побережье бухты Защитная близ Выборга, его площадь составляет 161,5 гектар. Его историческим центром является усадебно-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков: главный усадебный дом и Библиотечный флигель, а также пейзажный скальный парк романтического стиля. В создании парка принимали участие архитекторы Андрей Штакеншнейдер, Анри Огюст Монферран и Тома де Томон, художники Яков Меттенлейтер и Пьетро Гонзаго, скульпторы Йоханнес Таканен и другие. Усадебно-парковый ансамбль органично переходит в лесопарковый массив.