За 2020 год в Петербурге благоустроили 30 общественных пространств и более 200 дворов

В течение 2020 года в Петербурге благоустроили 30 общественных пространств и более 200 дворов. Об этом сообщается на сайте Смольного.
Уточняется, что одним из самых интересных и социально значимых объектов в 2020 году стал Бестужевский сад в Красногвардейском районе. Здесь во время первого этапа открыли инклюзивную площадку. В следующем году работы в Бестужевском саду будут продолжены.
Также преобразились набережная реки Охты в Красногвардейском районе, пляж Верхнего Суздальского озера, появились две крупные площадки для экстремалов: скейт-парк с единственным в городе памп-треком и скейт-парк, построенный под мостом Бетанкура в Петроградском районе.
В 2021 году участники регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируют благоустроить еще 225 объектов , а именно 12 общественных пространств и 213 дворовых территорий.
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