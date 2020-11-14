«Теперь это полноценное общественное пространство»: в Петербурге благоустроили набережную Охты

Как уточнили в пресс-службе, при этом сохранили природный ландшафт, оборудовали дорожки в местах, где гуляют горожане, а спортивная зона сделали доступной для людей любого возраста и уровня подготовки. Также подготовили детскую площадку для ребят разного возраста и физических возможностей.

Кроме того, Беглов заявил о планах дальнейшего развития и благоустройства этой территории. Так, это будет единая концепция участка от Невы до Капсюльного моста. Второй этап завершится в 2024 году.