«Теперь это полноценное общественное пространство»: в Петербурге благоустроили набережную Охты

В Петербурге завершился первый этап благоустройства набережной Охты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурге сегодня, 14 ноября.
«Набережная Охты – исторически сложившаяся рекреационная зона и любимое место отдыха многих петербуржцев. Теперь это полноценное общественное пространство, комфортная и благоустроенная территория. Здесь воплощен принцип безбарьерной среды», – отметил глава города во время посещения первого благоустроенного участка набережной в южной части Красногвардейского района.
Как уточнили в пресс-службе, при этом сохранили природный ландшафт, оборудовали дорожки в местах, где гуляют горожане, а спортивная зона сделали доступной для людей любого возраста и уровня подготовки. Также подготовили детскую площадку для ребят разного возраста и физических возможностей.
Кроме того, Беглов заявил о планах дальнейшего развития и благоустройства этой территории. Так, это будет единая концепция участка от Невы до Капсюльного моста. Второй этап завершится в 2024 году.
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