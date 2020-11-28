Под Коломяжским путепроводом открылся скейт-парк с первым в Петербурге памп-треком

Проект создания скейт-парка победил в конкурсе «Твой бюджет», на реализацию которого власти города выделили 31,1 млн рублей. Территория парка разделена на участки в зависимости от уровня подготовки спортсменов. Также к нему примыкает первый и единственный в городе асфальтовый памп-трек — закольцованная трасса с чередованием ям, кочек и контруклонов. Особенностью парка стало то, что поблизости нет жилой застройки. «Важно, что скейт-парк никому не мешает, здесь рядом нет ни домов, ни детских площадок. Можно заниматься круглые сутки», — добавил Беглов.