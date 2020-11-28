Под Коломяжским путепроводом открылся скейт-парк с первым в Петербурге памп-треком

В эту субботу, 28 ноября, в Петербурге состоялось открытие скейт-парка под Коломяжским путепроводом. При этом губернатор города Александр Беглов отметил, что в 2021 году построят еще пять таких парков, пишет пресс-служба Смольного.
Проект создания скейт-парка победил в конкурсе «Твой бюджет», на реализацию которого власти города выделили 31,1 млн рублей. Территория парка разделена на участки в зависимости от уровня подготовки спортсменов. Также к нему примыкает первый и единственный в городе асфальтовый памп-трек — закольцованная трасса с чередованием ям, кочек и контруклонов. Особенностью парка стало то, что поблизости нет жилой застройки. «Важно, что скейт-парк никому не мешает, здесь рядом нет ни домов, ни детских площадок. Можно заниматься круглые сутки», — добавил Беглов.
Подобных масштабных скейт-парков в городе всего два: на Введенской улице в Петроградском районе и под мостом Бетанкура, который откроется в декабре.
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