«Друзья мои, я должен вам признаться»: Дед Мороз заявил, что не может заразиться коронавирусом

«Друзья мои, я должен вам признаться, что заразиться я не могу. Ну вот получается, что не могу я заразиться никаким вирусом, никакой болезнью и заразить других не могу. Но маска всегда со мной в кармане шубы», — заявил Дед Мороз, отметив, что четко соблюдает все принятые правила и нормы в условиях пандемии.

Во время встреч с детьми главный новогодний волшебник также соблюдает правила — носит маски и перчатки. Снять защиту он позволяет себе только во время выступлений.

«Если я приезжаю, например, в детский дом или на какую-то встречу с ребятами и вижу на входе надпись, что вход без маски и перчаток запрещен. Я достаю маску, надеваю и захожу в этот детский дом. Уже дальше на сцене, когда общаюсь с детьми, там социальная дистанция, там расстояния, маску можно снять», — отметил дедушка.

Соблюдение эпидемических мер не только необходимость в условиях пандемии, но и воспитательная часть общения с детьми — на своем примере Дед Мороз показывает, как нужно заботиться о своем здоровье.

«Почему я так делаю? Очень важно, чтобы все соблюдали принятые правила. И я поборник этих правил, то есть я стараюсь эти правила поддерживать. Если я не буду это соблюдать, то как же я объясню детям, почему нужно носить маску? Поэтому маски со мной, перчатки со мной», — заключил волшебник.

Напомним, большинство россиян решили провести новогодние праздники дома. 13% никуда не поедут, потому что боятся заболеть коронавирусом, а 34% хотели бы, но не сделают этого из-за отсутствия денежных средств. На празднование нового, 2021-го года россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом жители страны сократят расходы на подарки, увеличив траты на праздничный стол.