Когда в Петербурге ожидается пик коронавируса? Рассказывает ученый

В Петербурге коронавирус распространяется быстрее, чем это можно было предположить. Пик пандемии в городе мог сместиться на месяц, теперь его прогнозируют в начале февраля. Об этом сообщил руководитель рабочей группы, которая занимается математическими моделями распространения коронавирусной инфекции, СПбПУ Алексей Боровков.
Как рассказал ученый, если эпидемия будет распространяться по декабрьской кривой, то второй пик в городе наступит 9 февраля 2021 года — на месяц позже, чем предполагалось. При этом число активных больных составит около 148 000, что в 13,5 раз больше, чем во время первого пика летом. «Это очень серьезный вызов городской системе здравоохранения», — добавил Боровков в интервью «Фонтанке».
Напомним, ситуация с коронавирусом и количеством свободных коек в Петербурге наиболее тревожная, чем в других регионах страны. Также в Министерстве здравоохранения обеспокоены ситуацией, сложившейся в Калининградской области. На сегодняшний день в Петербурге осталось свободно 6% коек для пациентов с коронавирусом. Чтобы оптимизировать коечный фонд, Смольный готовится запустить новый корпус Госпиталя ветеранов войн, построенный за 5 месяцев, и лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Колпине.
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