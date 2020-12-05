Когда в Петербурге ожидается пик коронавируса? Рассказывает ученый

Как рассказал ученый, если эпидемия будет распространяться по декабрьской кривой, то второй пик в городе наступит 9 февраля 2021 года — на месяц позже, чем предполагалось. При этом число активных больных составит около 148 000, что в 13,5 раз больше, чем во время первого пика летом. «Это очень серьезный вызов городской системе здравоохранения», — добавил Боровков в интервью «Фонтанке».