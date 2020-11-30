Под Тосно открылся «литературный» туристический маршрут по усадьбе Алексея Толстого

В Тосненском районе Ленинградской области открылась новая туристическая тропа. Маршрут получился «литературным» — он проходит по территории бывшей усадьбы писателя Алексея Толстого «Пустынька».
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Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области
Главная достопримечательность новой туристической тропы — Саблинские пещеры, в одной из которых, Левобережной, появилась «Зеркальная экспозиция». В ней авторы проекта воссоздали фасад внутренние интерьеры усадьбы «Пустынька», фрагменты усадебного парка в виде отражения на зеркалах.
Некоторые изображения нанесены на зеркала пескоструйным способом — в память о том, что во времена существования усадьбы здесь интенсивно разрабатывалось Саблинское месторождение стекольных песков. «Отражаясь в зеркалах на фоне старинной обстановки посетители погружаются в усадебный быт XIX века», — отмечают в правительстве Ленобласти.
Напомним, на мысе Кюренниеми в Ленинградской области создадут особо охраняемую природную территорию. Здесь организуют «достаточно серьезные» многодневные экологические тропы с возможностью проживания в палатках. А в недействующей части Путиловского карьера появится палеонтологический парк.
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