Будет ли парк Тучков Буян таким, каким его хотели видеть петербуржцы? Объясняет урбанист, принимавший участие в создании ТЗ на конкурс

Я могу комментировать результаты конкурса концепций парка Тучков буян из двух основных перспектив: с одной стороны, я был членом Экспертного совета и писал те разделы технического задания, которые касаются функционала парка и его потенциальных аудиторий. Поэтому я могу говорить о соответствии концепции победителя этим разделам ТЗ. С другой стороны, мы выступали организаторами сессий с горожанами, на которых обсуждалось, что жители хотят видеть в новом парке — их пожелания и легли в основу ТЗ. Поэтому я могу говорить, насколько концепция-победитель отражает ожидания людей, изложенные в отчете. Я не архитектор и не градостроитель — но могу судить об опубликованной концепции как социолог-урбанист и, конечно, как горожанин.

Как член Экспертного совета могу сказать, что в отношении разделов о функционале парка и его аудиториях, которые я писал для ТЗ на конкурс, у концепции-победителя есть и очевидно сильные стороны, и основания для замечаний.

Есть моменты, которые вызывают вопросы. Для меня неочевидна связь между размещением объектов и аудиториями. Сложилось впечатление, что в концепции функции первичны — они размещены, я полагаю, с опорой на архитектурно-градостроительную логику, а аудитории даны как производные от них. Приведенные расчеты просто констатируют факт: кто, куда и в каком количестве придет с учетом, что объекты размещены вот таким образом. Я, как социолог: ожидал бы обратной логики, которая опирается на людей и их поведение: понимая аудиторию конкретных функций или объектов, я бы предложил разместить их так, чтобы в конкретные территории пришли или не пришли конкретные типы пользователей. Например, чтобы в пространства для «местных» не пришли «туристы», о чем много говорили на сессиях с жителями.

Кажется, что концепция грешит избытком функционала — он размещается и в оранжерее, и под землей, и внутри «холмов». В таком объеме он может «перевешивать» природную составляющую, превращая место в парк-аттракцион, вместо преимущественно природного парка, о чем много говорили и жители на встречах — это было отмечено в Техническом задании.