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Архитектурная «Студия 44» Никиты Явейна победила в международном конкурсе концепций парка «Тучков Буян», подробно об их предложениях можно прочитать здесь. «Собака.ru» попросила высказать свое мнение о представленной концепции члена Экспертного совета конкурса, принимавшего участие в сессиях с петербуржцами, руководителя проектов Центра гуманистической урбанистики Европейского университета в Санкт-Петербурге Олега Паченкова.
Будет ли парк Тучков Буян таким, каким его хотели видеть петербуржцы? Объясняет урбанист, принимавший участие в создании ТЗ на конкурс
Я могу комментировать результаты конкурса концепций парка Тучков буян из двух основных перспектив: с одной стороны, я был членом Экспертного совета и писал те разделы технического задания, которые касаются функционала парка и его потенциальных аудиторий. Поэтому я могу говорить о соответствии концепции победителя этим разделам ТЗ. С другой стороны, мы выступали организаторами сессий с горожанами, на которых обсуждалось, что жители хотят видеть в новом парке — их пожелания и легли в основу ТЗ. Поэтому я могу говорить, насколько концепция-победитель отражает ожидания людей, изложенные в отчете. Я не архитектор и не градостроитель — но могу судить об опубликованной концепции как социолог-урбанист и, конечно, как горожанин.
Как член Экспертного совета могу сказать, что в отношении разделов о функционале парка и его аудиториях, которые я писал для ТЗ на конкурс, у концепции-победителя есть и очевидно сильные стороны, и основания для замечаний.
Есть моменты, которые вызывают вопросы. Для меня неочевидна связь между размещением объектов и аудиториями. Сложилось впечатление, что в концепции функции первичны — они размещены, я полагаю, с опорой на архитектурно-градостроительную логику, а аудитории даны как производные от них. Приведенные расчеты просто констатируют факт: кто, куда и в каком количестве придет с учетом, что объекты размещены вот таким образом. Я, как социолог: ожидал бы обратной логики, которая опирается на людей и их поведение: понимая аудиторию конкретных функций или объектов, я бы предложил разместить их так, чтобы в конкретные территории пришли или не пришли конкретные типы пользователей. Например, чтобы в пространства для «местных» не пришли «туристы», о чем много говорили на сессиях с жителями.
Кажется, что концепция грешит избытком функционала — он размещается и в оранжерее, и под землей, и внутри «холмов». В таком объеме он может «перевешивать» природную составляющую, превращая место в парк-аттракцион, вместо преимущественно природного парка, о чем много говорили и жители на встречах — это было отмечено в Техническом задании.
На мой взгляд, члены жюри и бюро-победитель несколько буквально восприняли две вещи, которые звучали во время обсуждения проекта, еще до конкурса. Во-первых, разговор губернатора с президентом, где прозвучало, что парк на Тучковом буяне должен «стать как Зарядье, только лучше». Мне кажется, выбранная в качестве победителя концепция слишком напоминает Зарядье, хотя в некоторых отношениях действительно выглядит лучше. Между тем, если бы жюри прислушалось к мнению жителей, то услышало было, что на сессиях от горожан звучал тезис «категорически не Зарядье!». В московском парке участники сессий видели избыточность функционала, искусственность, чрезмерно показной эффект — такой «природный Диснейлэнд». Это то, чего петербуржцы не хотели на Тучковом. Мне кажется, в победившей концепции эти элементы Диснейлэнда чуть превышают приемлемый для жителей города предел. Скажем размер оранжереи мне кажется чрезмерным — он в два раза превышает площадь, которая была обозначена в ТЗ.
Вторая вещь, которую жюри и бюро восприняли буквально, это тезис о «главном городском газоне», который звучал в онлайн-опросе горожан в преддверии конкурса. Но на сессиях люди говорили о зелени более сложных форматов: кустарниках, деревьях. В моем представлении, концепция-победитель содержит много пустых, пусть и зеленых, пространств. У жителей был запрос не на квадратные метры зелени, а на кубические: то есть не на газоны, а на кроны, массу кустарника. Понятно, что низкая растительность позволяет сохранить видовые раскрытия — очень важную для этого парка вещь с учетом его местоположения. Но предложенный ландшафт и мосты дают возможность сохранить или создать видовые точки и в то же время увеличить объем зелени в пользу деревьев и кустарников. Я надеюсь, что и первое, и второе замечание можно будет учесть на этапе создания проекта парка, потому что пока мы видим только концепцию.
К сильным сторонам концепции-победителя я бы отнес:
- Глубокую проработку аудиторий и сценариев использования территории различными группами. «Студия 44» проанализировала специфику объектов парка и предположила (при помощи специального софта с точностью до 5 метров) их аудиторию (дети, местные, жители других районов города, туристы) в разные сезоны. Ни в одной другой концепции этой теме не был посвящен раздел из четырех разворотов.
- Разноуровневый ландшафт и геопластику — для Петербурга это редкость, это интересно и ценно.
- Перенос функций под землю — это позволяет отдать всю поверхность под ландшафт, посадки, газон. Но есть опасение, что это лишит нас возможности сажать деревья, заставит ограничится газоном.
- Разумное зонирование: средняя часть и зона, примыкающая к проспекту Добролюбова — более интимные. Основные активности и потоки посетителей перенаправлены к набережной и в сторону улицы Сперанского — это соответствует запросу от местных жителей.
- Пробивку вело-пешеходного маршрута под Биржевым мостом и его продолжение в сторону Петровского острова — об этом на обсуждениях горожане говорили неоднократно.
Спорный для меня объект — сцена перед спускающимся к воде амфитеатром. Лично мне она представляется красивым и интересным решением: концерты на открытой сцене на воде украсили бы город. Но, с другой стороны, это грозит чрезмерным вниманием и высокой посещаемостью парка — чего очень опасаются местные жители.
Очевидно, что не все напряженные вопросы решены на этапе концепции. По этой причине, я полагаю, было бы правильно продолжить обсуждения будущего парка с горожанами, начатые на этапе подготовки ТЗ на конкурс. Я бы предложил победителям презентовать их концепцию жителям города, ответить на вопросы, а на этапе переработки концепции в проект провести еще ряд сессий-обсуждений, чтобы снять опасения, учесть пожелания петербуржцев — уже не абстрактно, а формате интеграции в проектные решения. Это было бы красиво и честно по отношению к петербуржцам.
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