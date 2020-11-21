МЧС: в воскресенье в Петербурге ожидаются метель и сильный ветер

Синоптики прогнозируют в городе южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 20 м/с, мокрый снег и местами метель. Ночью температура воздуха составит до +2 градусов, днем — от +3 до +5. Атмосферное давление будет понижаться. Как уточнили в МЧС, на дорогах обстановка будет сложной.