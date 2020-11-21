МЧС: в воскресенье в Петербурге ожидаются метель и сильный ветер

В воскресенье, 22 ноября, в Петербург придут метель, мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупредили петербуржцев в городском ГУ МЧС.
Синоптики прогнозируют в городе южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 20 м/с, мокрый снег и местами метель. Ночью температура воздуха составит до +2 градусов, днем — от +3 до +5. Атмосферное давление будет понижаться. Как уточнили в МЧС, на дорогах обстановка будет сложной.
Ранее мы вышли на улицу, чтобы запечатлеть первую метель в Петербурге, заснеженные Невский проспект и окрестности. А еще собрали фоторепортаж по социальным сетям — посмотрите, как преобразился город.
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