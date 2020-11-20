Фоторепортаж: в Петербурге прошла первая метель ☃️

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 21 ноября, ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. В ночное врем от -1 до +1 градуса, днем — от 1 до 3 со знаком «плюс». В воскресенье, 22 ноября, ночью и утром снег, местами метель. Температура воздуха ночью от 0 до +2, днем — от 3 до 5 градусов тепла. В понедельник, 23 ноября, временами небольшой дождь. Зато потеплеет — ночью от 2 до 4, днем от 4 до 6 градусов выше нуля.