Жители Васильевского острова попросили не закрашивать стрит-арт-лошадей с большими глазами. Из 20 рисунков осталось всего два

Жители Васильевского острова просят не закрашивать причудливых лошадей — одну, поселившуюся на районе, спасти от исчезновения не удалось. Они запустили сбор подписей в защиту стрит-арта. У петербуржцев «есть время до понедельника», чтобы собрать необходимое количество и передать в Жилищное агенство Василеостровского района и управляющие компании жилых домов.

«Предпоследняя наша лошадка под угрозой закрашивания. На нее поступила жалоба от одного жителя. Однако, есть подозрение, что тех, кто хотел бы сохранить этот рисунок гораздо больше. Я написала заявление от имени тех, кому дорога лошадка и кто против ее закрашивания. Если среди вас есть жители дома 26 по 13-й линии, пожалуйста, не проходите мимо — ваше мнение особенно важно», — говорят в сообществе «От стрелки до Гавани».

«Эта работа принадлежит профессиональному художнику и уже давно стала символом и талисманом жителей Василеостровского района. Она дарит нам радость в серые осенние дни и поднимает настроение. Про эти работы и их автора было много позитивных публикаций в СМИ. Сейчас из 20 «лошадок» осталось всего две», — комментирует петербурженка Ксения Годес. «Лошадка — реально произведение искусства», «С каких пор мнение одного выше мнения большинства?», «Закрасить надо бы все, что вокруг лошадок», «Лучше бы закрасили свастики в нашем дворе», -- реагируют жители Васильевского острова.