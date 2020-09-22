На Васильевском острове живут лошади с большими глазами, длинными ногами и без хвоста. С 2019 года их оставляет по всему району анонимный художник. Посмотрите и идите их искать!
Instagram дня: на Васильевском острове живут лошади с большими глазами
Необычные лошади появились благодаря дочери художника — как-то раз она попросила нарисовать животное, после чего мужчина подумал, что можно поселить непарнокопытных в «сложной архитектуре» и дворах Васильевского острова. «Захотелось привнести позитивные элементы в ту среду, в которой живет ребенок, плюс — это альтернатива безобразным тегам», — рассказал он в интервью журналу Stories.
Лошади появляются не только на Васильевском острове. Художник занимается кинопроизводством, и по роду деятельности оказывается в разных городах и странах, где также рисует животных. Их можно найти в Таллине, Феодосии, Бишкеке, Омске, Нарьян-Маре, Бокситогорске, Тайланде и даже на фасаде дома в Уфе, где жила певица Земфира.
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