Instagram дня: на Васильевском острове живут лошади с большими глазами

Лошади появляются не только на Васильевском острове. Художник занимается кинопроизводством, и по роду деятельности оказывается в разных городах и странах, где также рисует животных. Их можно найти в Таллине, Феодосии, Бишкеке, Омске, Нарьян-Маре, Бокситогорске, Тайланде и даже на фасаде дома в Уфе, где жила певица Земфира.