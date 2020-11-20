Эрмитаж, пышечная, Невский проспект, дворы-колодцы и другие ДНК Петербурга ночью — в объективе iPhone 12 Pro Max

В ноябре Петербург чуть не лишился ночной подсветки фасадов в исторической части города: «Ленсвет» объявил, что хочет сэкономить, но быстро отказался от этой идее. И вопросов, почему Петербургу важно выглядеть в правильном свете нет, — достаточно в вечернее время посмотреть на городские достопримечательности от Исаакиевского собора и Эрмитажа до двора-колодца или Чижика-Пыжика. Показываем это в объективе нового iPhone 12 Pro Max, сенсор которого на 47% больше предыдущего поколения, потому круче улавливает свет в темноте.
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Аллея вдоль реки Мойки к Нижнему Лебяжьему мосту
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Ростральная колонна на Стрелке Васильевского острова
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Двор-колодец на Петроградской стороне
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Реставрация Спаса на Крови
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Романтичная петербургская подворотня
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Чижик-Пыжик у 1-ого Инженерного моста
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Атланты у здания Нового Эрмитажа
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Академия им. А. Л. Штиглица
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Исаакиевский собор
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Здание Главного адмиралтейства
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Главные ворота Зимнего дворца
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Здание Главного штаба
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Пышечная на Большой Конюшенной улице
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Казанский собор и памятник Барклаю-де-Толли
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Александринский театр
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Медный всадник
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Петропавловская крепость
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Ростральная колонна
Фотографии не подвергались ретуши и коррекции
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