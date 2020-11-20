Эрмитаж, пышечная, Невский проспект, дворы-колодцы и другие ДНК Петербурга ночью — в объективе iPhone 12 Pro Max

В ноябре Петербург чуть не лишился ночной подсветки фасадов в исторической части города: «Ленсвет» объявил, что хочет сэкономить, но быстро отказался от этой идее. И вопросов, почему Петербургу важно выглядеть в правильном свете нет, — достаточно в вечернее время посмотреть на городские достопримечательности от Исаакиевского собора и Эрмитажа до двора-колодца или Чижика-Пыжика. Показываем это в объективе нового iPhone 12 Pro Max, сенсор которого на 47% больше предыдущего поколения, потому круче улавливает свет в темноте.