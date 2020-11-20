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Эрмитаж, пышечная, Невский проспект, дворы-колодцы и другие ДНК Петербурга ночью — в объективе iPhone 12 Pro Max

В ноябре Петербург чуть не лишился ночной подсветки фасадов в исторической части города: «Ленсвет» объявил, что хочет сэкономить, но быстро отказался от этой идее. И вопросов, почему Петербургу важно выглядеть в правильном свете нет, — достаточно в вечернее время посмотреть на городские достопримечательности от Исаакиевского собора и Эрмитажа до двора-колодца или Чижика-Пыжика. Показываем это в объективе нового iPhone 12 Pro Max, сенсор которого на 47% больше предыдущего поколения, потому круче улавливает свет в темноте.

  • Аллея вдоль реки Мойки к Нижнему Лебяжьему мосту

  • Ростральная колонна на Стрелке Васильевского острова

  • Двор-колодец на Петроградской стороне

  • Реставрация Спаса на Крови

  • Романтичная петербургская подворотня

  • Чижик-Пыжик у 1-ого Инженерного моста

  • Атланты у здания Нового Эрмитажа

  • Академия им. А. Л. Штиглица

  • Исаакиевский собор

  • Здание Главного адмиралтейства

  • Главные ворота Зимнего дворца

  • Здание Главного штаба

  • Пышечная на Большой Конюшенной улице

  • Невский проспект

  • Невский проспект

  • Казанский собор и памятник Барклаю-де-Толли

  • Александринский театр

  • Медный всадник

  • Петропавловская крепость

  • Ростральная колонна

Фотографии не подвергались ретуши и коррекции

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