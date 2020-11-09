«Вопрос находится на рассмотрении. В ближайшее время надеемся получить какое-то решение. Прежде всего, это связано с оптимизацией архитектурно-художественной подсветки. Это ночная подсветка фасадов зданий. Она у нас преимущественно в центре города», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Ленсвета».

Как отмечают в компании, даже если решение о выключении подсветки будет принято, оно не распространится на уличное освещение. Оно установлено на всей территории города и является элементом безопасности жизнедеятельности петербуржцев.

Всего в управлении «Ленсвета» находятся около 500 городских объектов, фасады зданий, мосты, памятники, которые подсвечивают 91,7 тысяча светильников общей мощностью 4,4 тысячи киловатт.

Напомним, ранее стало известно, что петербургские фонари планируют оборудовать передатчиками сетей пятого поколения мобильной связи — «Ленсвет» должен будет рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения датчиков, что может стать стимулом для более эффективной работы связи.