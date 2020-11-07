В Петербурге распустились одуванчики, астры и набухли почки сирени

«Просто одуванчик, просто почки, и что тут удивительного, а удивительно то, что на календаре 7 ноября», – пишут пользователи сети. Также они заметили еще одно необычное явление для второй половины осени – набухли почки сирени. Как сообщает «Фонтанка», в Ботаническом саду тоже все цветет: распустились ноготки и разновидность астры.