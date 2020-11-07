В Петербурге распустились одуванчики, астры и набухли почки сирени

Нетипичная для ноября теплая погода в Петербурге продолжает удивлять горожан. И пока синоптики обещают обновление температурного рекорда 1930 года, петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями распустившихся одуванчиков и других цветов.
«Просто одуванчик, просто почки, и что тут удивительного, а удивительно то, что на календаре 7 ноября», – пишут пользователи сети. Также они заметили еще одно необычное явление для второй половины осени – набухли почки сирени. Как сообщает «Фонтанка», в Ботаническом саду тоже все цветет: распустились ноготки и разновидность астры.
Напомним, такого теплого октября, как в 2020 году, в Петербурге не было уже более 100 лет. Минувший месяц вошел в тройку лидеров со средней температурой +9,1 градуса, что на 3,3 градуса выше климатической нормы. Сентябрь-2020 стал самым ярким за последние несколько лет — солнце светило каждый день, кроме 29 сентября. А вот прошедшее лето стало самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%.
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