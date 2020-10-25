Конец октября порадует россиян аномально теплой погодой: температура будет на 10-15 градусов выше нормы в азиатской части страны, в европейской — на 4 градуса. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Гидрометцентр: конец октября будет аномально теплым
«Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе. Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории — очень теплые массы с Тихого океана», — заявил Вильфанд. Как уточнил специалист, особенно яркие аномалии должны быть зафиксированы в Якутии и на Чукотке. По его словам, днем температура воздуха будет около нуля, а в ночное время суток прогнозируется от 10 до 15 градусов мороза.
В европейское части России аномалии в течение недели будут будут более «скромными». «Там хорошая и комфортная погода устанавливается. Температура будет существенно выше нормы — примерно на четыре градуса», — добавил Вильфанд.
Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда Петербург окутает «постоянный» снег. По его словам, вторая половина ноября будет холодной. Там есть вероятность образования постоянного снежного покрова. Ранее в Ленинградской области прошли сильные снегопады. Пока снега готовятся обосноваться в области, собрали фоторепортаж первых из них — посмотрите, как это было.
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