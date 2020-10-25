Гидрометцентр: конец октября будет аномально теплым

«Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе. Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории — очень теплые массы с Тихого океана», — заявил Вильфанд. Как уточнил специалист, особенно яркие аномалии должны быть зафиксированы в Якутии и на Чукотке. По его словам, днем температура воздуха будет около нуля, а в ночное время суток прогнозируется от 10 до 15 градусов мороза.