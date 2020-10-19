В Ленинградской области прошли сильные снегопады. Заморозки стоит ожидать в течение ближайших пяти дней — водителям настоятельно советуют сменить резину на зимнюю, а также соблюдать скоростной режим. Пока снега готовятся обосноваться в области, собрали фоторепортаж первых из них — посмотрите, как это было.
Фоторепортаж: в Ленинградской области прошли первые снегопады
Как сообщает пресс-служба Ленинградской области, минувшей ночью наиболее сильные снегопады прошли в Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. На очистке региональных трасс круглосуточно работали 100 единиц спецтехники и рабочих, а для борьбы с гололедом на дорогах были использованы полтонны чистой соли и 30 кубометров песко-соляной смеси.
Напомним, первый снег должен был опуститься на Петербург уже в эти выходные. Однако главный синоптик города Александр Колесов скорректировал свой прогноз.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.