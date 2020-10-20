Когда в Петербурге выпадет «постоянный» снег? Рассказал главный синоптик города

«В ближайшее время нас ждет теплая погода, ни о каком стабильном снеге мы говорить не можем. По долгосрочным прогнозам, вторая половина ноября холодная. Там есть вероятность образования постоянного снежного покрова. Не раньше. Сейчас будет тепло, и начало ноября теплое еще», — рассказал «Невским Новостям» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 21 октября, переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночное время до -1 градуса, в окрестностях до -3, днем — от 2 до 4 со знаком «плюс». В четверг, 22 октября, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, утром и днем дожди. В ночное время от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 7 до 9. В пятницу, 23 октября, дожди, днем местами небольшие. Ночью от 6 до 8 градусов, днем — от 10 до 12 со знаком «плюс».

В ночь на понедельник в Ленинградской области прошли сильные снегопады. Заморозки стоит ожидать в течение ближайших пяти дней — водителям настоятельно советуют сменить резину на зимнюю, а также соблюдать скоростной режим. Пока снега готовятся обосноваться в области, собрали фоторепортаж первых из них — посмотрите, как это было.