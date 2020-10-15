«Ожидаю, что будет тяжело, легкой работы не ищу»: волонтеры — о временном госпитале «Ленэкспо»

Волонтеры работают в «Ленэкспо» в 2 смены – по 5 человек в каждую. Длительность одной смены составляет 6 часов. Задачи волонтеров (всего набрано 45 человек) — помогать младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказывать психологическую помощь и поддержку пожилым пациентам, организовывать их досуг. Волонтерам, имеющим сестринский сертификат, разрешено делать инъекции.

Анастасия (на фото выше — прим. Ред.) говорит, что как будущий доктор, чувствует долг перед пациентами. Свободное время от учебы она решила посвятить помощи больным — в первую очередь психологической, так как не все пациенты сами могут справиться со страхом осложнений, повторного заражения. Рада тому, что ее семья живет в поселке и изолирована от контактов с заболевшими. В первую волну работала в НМИЦ им. Алмазова, который пепрофилировали под COVID-19. После закрытия перевелась в «Ленэкспо».