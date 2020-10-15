В госпиталь «Ленэкспо» с 12 октября начали госпитализировать петербуржцев с COVID-19. Теперь сюда будут привозить не только легких пациентов, но и лечить людей, оказавшихся из-за коронавирусной инфекции в тяжелом состоянии. Для помощи медперсоналу набрали добровольцев — в основном это студенты-медики. «Собака.ru» спросила у волонтерок, что привело их во временный госпиталь.
«Ожидаю, что будет тяжело, легкой работы не ищу»: волонтеры — о временном госпитале «Ленэкспо»
Волонтеры работают в «Ленэкспо» в 2 смены – по 5 человек в каждую. Длительность одной смены составляет 6 часов. Задачи волонтеров (всего набрано 45 человек) — помогать младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказывать психологическую помощь и поддержку пожилым пациентам, организовывать их досуг. Волонтерам, имеющим сестринский сертификат, разрешено делать инъекции.
Анастасия (на фото выше — прим. Ред.) говорит, что как будущий доктор, чувствует долг перед пациентами. Свободное время от учебы она решила посвятить помощи больным — в первую очередь психологической, так как не все пациенты сами могут справиться со страхом осложнений, повторного заражения. Рада тому, что ее семья живет в поселке и изолирована от контактов с заболевшими. В первую волну работала в НМИЦ им. Алмазова, который пепрофилировали под COVID-19. После закрытия перевелась в «Ленэкспо».
Добровольцы прошли аккредитацию в региональном Штабе волонтеров акции #МыВместе (этот штаб также оказывает помощь петербуржцам в возрасте старше 65 лет, находящимся на вынужденной самоизоляции, с доставкой продуктов). Волонтеры, работающие в «Ленэкспо» , проходят инструктаж и обучение по взаимодействию с пожилыми людьми, а также по работе в защитных костюмах, рассчитанных на 12 часов. Студентка и волонтер Ксения (на фото выше — прим. Ред.) говорит, что самое интересное из подготовки — это как раз техника ношения СИЗов. «Легко привыкла носить на работе защитный костюм. Уже на второе-третье дежурство костюм сидит как влитой, в нем не жарко и не душно».
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В пятый павильон «Ленэкспо» будут привозить средних и тяжелых больных. Здесь находится около 300 коек с подачей кислорода, а также реанимация с аппаратами ИВЛ.
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Гульназ, студентка 6-го курса СЗГМУ им. Мечникова и волонтер.
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Крыша, отделяющая «красную зону» в пятом павильоне «Ленэкспо».
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Назгуль, студентка 6 курса СЗГМУ Мечникова и волонтер.
Гульназ рассказывает что «не может сидеть дома, когда такая обстановка в стране и везде пишут о нехватке рабочих рук». Ее бабушка переболела COVID-19 и выздоровела. Считает, что настрой пациента очень важен, и не у всех, как у ее бабушки, были родственники, которые помогали сохранить боевой дух и не сдаваться. Хочет оказать поддержку тем, кто ее лишен. Ее однокурсница Назгуль своей мотивацией для работы волонтером считает необходимость помощи врачам — чтобы у них не было эмоционального выгорания. Она впервые попадет в красную зону: «Ожидаю, что будет тяжело, легкой работы не ищу. Хочется делать дело, полезное дело».
Ответы волонтеров записала Галя Гилева.
Фото: Виталий Коликов.
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