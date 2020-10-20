Смольный рассказал, когда именно будет ограничено движение автотранспорта по улице Рубинштейна

На улице Рубинштейна появились дорожные знаки 3.2. «Движение запрещено» и 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», а также знаки с указанием временных промежутков. Они предполагают ограничение движения автотранспорта по главной ресторанной в ночное время с 22:00 пятницы до 8:00 субботы и с 22:00 субботы до 8:00 воскресенья, а также с 0.00 до 24.00 в праздничные дни.

Как отмечают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ранее планировалось ограничить движение транспортных средств по выходным дням целиком. Однако было принято решение ограничить движение только в ночное время — «когда происходит наибольшее скопление людей на улице Рубинштейна». «В праздничные дни ограничения действуют весь день. Таким образом, 4 ноября в День народного единства движение автотранспорта по улице Рубинштейна будет ограничено с 00:00 до 24:00», — отмечают в Смольном.

Кроме того, за порядком на главной ресторанной улице Петербурга с 1 декабря начнет следить постоянный патруль. Ранее «частную полицию» наняли владельцы общепита — в рамках эксперимента по саморегулированию порядка на Рубинштейна. Также ими был разработан кодекс поведения и организована «горячая линия» для жалоб и предложений.

Напомним, о том, что парковка на Рубинштейна станет платной, а проезд по улице ограниченным на выходных, начали говорить еще в июле 2019 года — соответствующее решение обсуждалось администрацией Центрального района как альтернатива полному прекращению движения. В январе 2020-го в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербург объяснили, почему невозможно сделать улицу полностью пешеходной.