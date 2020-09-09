Кодекс поведения, «частная полиция» и горячая линия для жалоб: рестораторы Рубинштейна начали эксперимент по саморегулированию порядка

Эксперимент по саморегулированию порядка на главной ресторанной ресторанной улице Петербурга запущен в рамках «дорожной карты», которую бизнес подготовил совместно со Смольным, также в Министерство юстиций РФ поданы документы на регистрацию «Союза развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна».

Как рассказала «Фонтанке» менеджер объединения Анжелика Ефремова, к проекту подключились представители ТСЖ, ТСН и депутаты муниципального округа «Владимирский». Учредителями выступили шесть заведений — Crazy Wine, «Бар слона», Nau, «Бекицер», Fiddler’s Green, Duo Asia, а до конца года их число увеличится до 30.

Инициативная группа рестораторов уже наняла частное охранное предприятие. Четверо сотрудников патрулируют улицу по пятницам и субботам с 20:00 до 06:00 — они разгоняют машины, которые встают напротив домов и громко включают музыку. В случае, если угомонить отдыхающих не получается, вызывается полиция.

В ближайшие дни также заработает «горячая линия» для жалоб и преложений. Она будет работать по будним дням с 10:00 до 19:00. Будут следить и за общепитом. Союзом утвержден «кодекс поведения», который включает в себя допустимые границы летних террас, уровень шума и порядок соблюдения чистоты. В случае обнаружения нарушений Ефремова будет лично звонить управляющему заведения.

По замыслу участников эксперимента, появление Союза поможет поддерживать порядок на улице Рубинштейна и прийти к компромиссу с жителями главной ресторанной, которые в последнее время добиваются закрытия заведений из-за многочисленных жалоб. На следующем этапе к проекту подключится Смольный — создатели Союза просят организовать на Рубинштейна зону платной парковки и создать опорный пункт полиции.

Как считает член правления организации «Граждане Рубинштейна» Ольга Устян, принятых мер недостаточно. «Было то же самое, что все лето. Например, в доме 16 много раз вызывали полицию, говорили о бездействии. Видимо, четырех человек для улицы маловато. Чтобы не жители выскакивали в исподнем на улицу и кричали, а чтобы были люди, которые могли указать на нарушение законодательства и заставить полицию составить протокол или задержать кого-то», — заявила она.