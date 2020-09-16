Салон общей площадью 375 квадратных метров рассчитан на 100 посадочных мест и имеет просторную рабочую и обеденные зоны, комнату для переговоров, зоны повышенной комфортности и отдыха, а также детскую комнату и места для сна с потолком, напоминающим звездное небо. Интерьер бизнес-зала выполнен в морском сине-белом стиле с использованием интерьерных элементов в виде якорей и штурвалов, также здесь установлен декоративный водопад.

Для гостей предусмотрена отдельная душевая комната, работает кухня, работает стойка ресепшн, а также установлены три рабочих места с ноутбуками и два массажных кресла для отдыха.

«По сегодняшним отзывам, получилось современно, уютно и функционально — очень приятно! Несмотря на этот особенный год, основные работы провели за пару месяцев. Теперь гости аэропорта смогут знакомиться с Кронштадтом и здесь. Надеюсь, мне тоже предстоят перелеты через наш прекрасный зал», — поделилась после открытия заместитель председателя инвестиционного комитета фонда по развитию кластера Кронштадта и дочь министра обороны России Ксения Шойгу.

Напомним, в апреле 2019 года в Петербурге была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.

По проекту реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов» и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения. Уже открыты «Аллея героев» и музейно-исторический парк «Остров фортов».