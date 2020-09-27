В сообществе «Друзья парка "Тучков буян"» устроили конкурс зрительских симпатий по концепциям «Тучкова буяна». Проголосовать за понравившийся проект можно до 14 октября.
Петербуржцы могут проголосовать за понравившуюся концепцию парка «Тучков буян»
В числе конкурсантов —петербургская «Студия 44» Никиты Явейна с West 8, голландской компанией по градостроительству и ландшафтной архитектуре, авторами Новой Голландии; архитектурное бюро «Хвоя», которое продумало нынешний вид Большой Морской улицы, «Севкабель Порта», проект реновации Центрального яхт-клуба на Петровской косе; KARAVAN landskapsarkitekter (Швеция) и Miles & Yards (Россия, Санкт-Петербург). Петербуржцам рекомендуют смотреть не только рендеры парка, но и видео, описания и альбомы конкурсантов. Ознакомиться с материалами можно здесь.
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана — его планируют возвести к 2021 году. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название будет носить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
Свои заявки на участие в конкурсе концепций парка «Тучков буян» подали более 200 архитектурных бюро — в том числе ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков. Финалистами конкурса стали 8 команд. В числе прошедших — петербургские «Студия 44» Никиты Явейна и архитектурное бюро «Хвоя».
В феврале 2020 года архитектурные бюро, которые займутся разработкой ландшафтно-архитектурных концепций парка «Тучков буян», ознакомились с площадкой. В то время на площадке уже активно велись строительные работы — в частности, строительство Дворца танца Бориса Эйфмана и инженерно-технического блока.
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