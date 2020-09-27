Петербуржцы могут проголосовать за понравившуюся концепцию парка «Тучков буян»

Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана — его планируют возвести к 2021 году. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название будет носить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.

Свои заявки на участие в конкурсе концепций парка «Тучков буян» подали более 200 архитектурных бюро — в том числе ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков. Финалистами конкурса стали 8 команд. В числе прошедших — петербургские «Студия 44» Никиты Явейна и архитектурное бюро «Хвоя».

В феврале 2020 года архитектурные бюро, которые займутся разработкой ландшафтно-архитектурных концепций парка «Тучков буян», ознакомились с площадкой. В то время на площадке уже активно велись строительные работы — в частности, строительство Дворца танца Бориса Эйфмана и инженерно-технического блока.