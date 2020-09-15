Новые правила вступают в силу с 17 сентября. Согласно ним, под запрет на территории парка вносится транспорт с электроприводом — электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сегвеи и другие устройства. Исключение распространятся только на детей до 10 лет — они могут кататься на электрическом транспорте в сопровождении взрослых.

Правила передвижения по парку на велосипедах осталось без изменений. Они могут свободно въезжать на территорию ЦПКиО по будним дням (в пятницу — до 14:00) и кататься по асфальтированным дорожкам с максимальной скоростью 10 километров в час.

Решение запретить передвижение по территории парка руководство ЦПКиО вынесло на открытое голосование — петербуржцы сами могли выбрать, оставить электротранспорт в парке или нет. Большинство проголосовали против запрета (3 127 голосов), за полный запрет выступили 2 436 человек, за ограничение по дням — 2 088.

Как утверждают в парке, новые правила приняли ради безопасности и комфортного отдыха «любителей пешеходных прогулок, посетителей с маленькими детьми, людей элегантного возраста и маленьких обитателей парка».

«ЦПКиО имени Кирова — исторический парк, особо охраняемая природная территория, дворцово-парковый ансамбль парка – объект культурного наследия ЮНЕСКО. Наличие этих статусов накладывает определенные ограничения. Проектирование велосети в рамках объекта невозможно. Наша ключевая задача — сохранение объекта культурного наследия и любимое место многих поколений петербуржцев!» — добавило руководство парка.

Напомним, ранее «Петербургское велообщество» просило властей города сохранить доступ велосипедов и электросамокатов на территорию Елагина острова. Они считали, что в ЦПКиО необходимо разделить велосипедный и пешеходный потоки при помощи двусторонней велодорожки на асфальтовой дороге, которая проходит через весь парк. Требование было вызвано желанием руководства Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова полностью запретить въезд в парк на средствах индивидуальной мобильности.