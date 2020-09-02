ЦПКиО могут полностью закрыть для велосипедов и электросамокатов ради спасения людей и белок

Несколько лет назад руководство ЦПКиО уже ввело запрет велосипедов и электросамокатов, который действует по выходным, из-за участившихся случаев наезда на пешеходов — в том числе и маленьких детей, а также белок. В этом году количество жалоб участилось — по словам руководства, «многие постоянные гости Елагина острова заметили, насколько больше стало вело и электро транспорта в парке, и это правда не столь комфортно для гуляющих».

«Безопасность и комфортная среда для отдыха — прежде всего! В парке гуляет много маленьких детей и людей элегантного возраста, они должны чувствовать себя в безопасности, парк для них — это необходимое и очень важное место для отдыха в городской среде. В парке много белок, которые не всегда успевают отреагировать, а фактов наезда на белок было множество, и самое неприятное, что это происходит у всех на глазах!» — говорят в ЦПКиО.

Сейчас руководство парка запустило открытый опрос, «быть или не быть» велосипедам и электросамокатам на территории Елагина острова. К 14:00 2 сентября за полный запрет проголосовали 34,51% петербуржцев, за запрет только в выходные дни — 29,62%, против запрета — 35,87% горожан.

В комментариях под постом горожане просят выделить для двухколесного транспорта велодорожки, на что другие в ответ предлагают обращаться к губернатору Петербурга Александру Беглову. «Это же велосипедисты должны делать, а не мы, пешеходы, это не наше дело. Наше дело, чтобы на пешеходных дорогах мы могли ходить безопасно и по ним могли бегать, гулять дети без страха быть сбитыми», — говорят они. Позиция ЦПКиО по поводу велодорожек — «не представляется возможным». «ЦПКиО им. С.М.Кирова — исторический парк с особо охраняемой природной территорией. Этот статус не позволяет получить согласование по проектированию парковой велосети», — резюмирует руководство.