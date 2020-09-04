Запрет на проезд через ЦПКиО может привести к тому, что часть велосипедистов и пользователей СИМ вынуждена будет использовать для поездок другой транспорт: либо личный автомобиль, что усугубит и без того сложную ситуацию с пробками на дорогах, либо общественный транспорт, повышая риск заражения коронавирусной инфекций и себя, и других пассажиров. Существующие альтернативы проезда через Елагин остров, а именно маршрут через Яхтенный мост или маршрут по Каменооостровскому проспекту, не могут стать полноценной заменой, так как удлиняют путь на несколько километров, имеют сложный рельеф и более опасны из-за соседства с плотным потоком быстро движущихся автомобилей

Мы считаем, что вопрос безопасности и комфорта посетителей парка можно решить, не запрещая движение велосипедов и СИМ в ЦПКиО. Необходимо разделить велосипедный и пешеходный потоки, чтобы они как можно меньше пересекались, с помощью организации двусторонней велодорожки на асфальтовой дороге, которая проходит через весь парк. Такой вариант велоинфраструктуры в этом году уже был реализован в соседнем с ЦПКиО парке Победы на Крестовском острове.