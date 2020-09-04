«Петербургское велообщество» просит властей города сохранить доступ велосипедов и электросамокатов на территорию Елагина острова. Требование вызвано желанием руководства Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова полностью запретить въезд в парк на средствах индивидуальной мобильности.
«Петербургское велообщество» просит Смольный сохранить доступ на Елагин остров и организовать транзитный веломаршрут через ЦПКиО
По мнению членов велообщества, в ЦПКиО необходимо разделить велосипедный и пешеходный потоки при помощи двусторонней велодорожки на асфальтовой дороге, которая проходит через весь парк. В случае, если руководство общественного пространства запретит въезд в него на велосипедах и иных средствах индивидуальной мобильности, будет разорван важный транзитный маршрут между северными районами Петербурга и центра, что осложнит передвижение между ними для части горожан.
Из обращения «Петербургского велообщества»:
Запрет на проезд через ЦПКиО может привести к тому, что часть велосипедистов и пользователей СИМ вынуждена будет использовать для поездок другой транспорт: либо личный автомобиль, что усугубит и без того сложную ситуацию с пробками на дорогах, либо общественный транспорт, повышая риск заражения коронавирусной инфекций и себя, и других пассажиров. Существующие альтернативы проезда через Елагин остров, а именно маршрут через Яхтенный мост или маршрут по Каменооостровскому проспекту, не могут стать полноценной заменой, так как удлиняют путь на несколько километров, имеют сложный рельеф и более опасны из-за соседства с плотным потоком быстро движущихся автомобилей
Мы считаем, что вопрос безопасности и комфорта посетителей парка можно решить, не запрещая движение велосипедов и СИМ в ЦПКиО. Необходимо разделить велосипедный и пешеходный потоки, чтобы они как можно меньше пересекались, с помощью организации двусторонней велодорожки на асфальтовой дороге, которая проходит через весь парк. Такой вариант велоинфраструктуры в этом году уже был реализован в соседнем с ЦПКиО парке Победы на Крестовском острове.
Свои предложения «Петербургское велообщество» направило в Смольный, также они просят обращаться горожан к властям — например, отправить письмо руководству ЦПКиО имени Кирова, в Комитет по культуре или Дирекцию особо охраняемых природных территорий Петербурга.
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